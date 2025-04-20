باراتوري بطل «تحدي أبوظبي» للجولف

العين (الاتحاد)

حصد الإيطالي ريناتو باراتوري لقب بطولة «تحدي أبوظبي» للجولف، التي اختتمت في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وأقيمت بالتعاون بين اتحاد الجولف والجولة الأوروبية للجولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، ضمن منافسات جولة «هوتيل بلانر» العالمية، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 300 ألف دولار.

وحقق باراتوري الفوز، بعدما أنهى المنافسات برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليظفر بثنائية ألقاب غير مسبوقة، بعدما سبق له الفوز بلقب بطولة «تحدي الإمارات»، التي أقيمت في نادي الزوراء للجولف واليخوت في عجمان، الأسبوع الماضي، ليصبح أول لاعب يتوج بلقبي البطولتين في نفس الموسم.

وشارك في مراسم التتويج، عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ووليد العطار عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف، وتوم فيليبس المدير التنفيذي لجولة «دي بي ورلد» في الشرق الأوسط.

وتنافس في البطولة عدد كبير من نجوم الجولف من مختلف الجنسيات من حول العالم، ونجح باراتوري من الحفاظ على ثبات الأداء، وتحديداً بتسجيل 4 ضربات «بيردي» عند الحفرة الثامنة عشرة والأخيرة في الجولة الرابعة، ليتقدم بفارق ضربة واحدة عن صاحبي المركز الثاني الإسباني سيباستيان جارسيا والأسكتلندي دافيد لو، اللذين أنهيا المنافسات برصيد 16 ضربة تحت المعدل.

وشارك في البطولة عدد من لاعبي منتخبنا الوطني للجولف واللاعبين المقيمين على أرض الدولة، مستفيدين من الشراكة طويلة الأمد بين اتحاد الجولف والجولة الأوروبية، التي توفر 30 مقعداً للاعبي الإمارات في بطولات جولة هوتيل بلانر، مما يوفر للمواهب الإماراتية منصة مثالية للتنافس مع اللاعبين العالميين.