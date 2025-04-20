الأحد 20 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

باراتوري بطل «تحدي أبوظبي» للجولف

باراتوري بطل «تحدي أبوظبي» للجولف
20 ابريل 2025 17:30

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«نخبة نجوم الجولف» في العالم يخوضون «تحدي أبوظبي»
«الجولف الإماراتي» يشارك في «رويال اليابانية»

حصد الإيطالي ريناتو باراتوري لقب بطولة «تحدي أبوظبي» للجولف، التي اختتمت في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وأقيمت بالتعاون بين اتحاد الجولف والجولة الأوروبية للجولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، ضمن منافسات جولة «هوتيل بلانر» العالمية، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 300 ألف دولار.
وحقق باراتوري الفوز، بعدما أنهى المنافسات برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليظفر بثنائية ألقاب غير مسبوقة، بعدما سبق له الفوز بلقب بطولة «تحدي الإمارات»، التي أقيمت في نادي الزوراء للجولف واليخوت في عجمان، الأسبوع الماضي، ليصبح أول لاعب يتوج بلقبي البطولتين في نفس الموسم.
وشارك في مراسم التتويج، عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ووليد العطار عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف، وتوم فيليبس المدير التنفيذي لجولة «دي بي ورلد» في الشرق الأوسط.
وتنافس في البطولة عدد كبير من نجوم الجولف من مختلف الجنسيات من حول العالم، ونجح باراتوري من الحفاظ على ثبات الأداء، وتحديداً بتسجيل 4 ضربات «بيردي» عند الحفرة الثامنة عشرة والأخيرة في الجولة الرابعة، ليتقدم بفارق ضربة واحدة عن صاحبي المركز الثاني الإسباني سيباستيان جارسيا والأسكتلندي دافيد لو، اللذين أنهيا المنافسات برصيد 16 ضربة تحت المعدل.
وشارك في البطولة عدد من لاعبي منتخبنا الوطني للجولف واللاعبين المقيمين على أرض الدولة، مستفيدين من الشراكة طويلة الأمد بين اتحاد الجولف والجولة الأوروبية، التي توفر 30 مقعداً للاعبي الإمارات في بطولات جولة هوتيل بلانر، مما يوفر للمواهب الإماراتية منصة مثالية للتنافس مع اللاعبين العالميين.

الجولف
نادي العين للفروسية والرماية والجولف
تحدي أبوظبي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
محققون يتفقدون مكان الانفجار في جنوب لبنان
الأخبار العالمية
مقتل جنود بانفجار ذخائر في لبنان
اليوم 21:10
«محمد بن راشد للمعرفة» و«أبوظبي للغة العربية» ينظمان «ملتقى أندية القراءة»
التعليم والمعرفة
«محمد بن راشد للمعرفة» و«أبوظبي للغة العربية» ينظمان «ملتقى أندية القراءة»
اليوم 20:59
حمدان بن محمد: الذكاء الاصطناعي سيكون الركيزة الأساسية لتصميم المبادرات والخدمات المستقبلية في دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد: الذكاء الاصطناعي سيكون الركيزة الأساسية لتصميم المبادرات والخدمات المستقبلية في دبي
اليوم 20:58
رونه بطل برشلونة على حساب ألكاراز
الرياضة
رونه بطل برشلونة على حساب ألكاراز
اليوم 20:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©