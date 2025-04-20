الأحد 20 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوستابنكو إلى نهائي شتوتجارت

أوستابنكو إلى نهائي شتوتجارت
20 ابريل 2025 18:02

 
شتوتجارت (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
رونه بطل برشلونة على حساب ألكاراز
زفيريف.. «اللقب 24» في «العيد 28»!


بلغت اللاتفية يلينا أوستابينكو المباراة النهائية لدورة شتوتجارت الألمانية للتنس (500 نقطة)، بفوزها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6-4 و6-4، في نصف النهائي.
وهو النهائي الأول لأوستابنكو على الملاعب الترابية، منذ فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، عام 2017، والثاني لها هذا الموسم بعد دورة الدوحة في فبراير الماضي عندما خسرت أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا.
وقالت أوستابنكو بعد وصولها إلى النهائي الرابع والعشرين في مسيرتها الاحترافية: «لطالما كنت على ثقة بقدراتي، لطالما آمنت بنفسي، وهذا هو الأهم، أؤمن بقدرتي على الفوز على الجميع».
وبلغت أوستابنكو نصف النهائي، بعد فوزها المذهل بثلاث مجموعات (3-6 و6-3 و2-6) على البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة ثانية عالمياً، والتي كانت تتمتع بسجل 11 فوزاً مقابل خسارة واحدة على ملاعب شتوتجارت الترابية قبل إقصائها.
وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في الشوطين الأول والثاني، قبل أن تفعلها أوستابنكو للمرة الثانية في الشوط الخامس وتقدمت 3-2 حتى حسمت المجموعة الأولى في مصلحتها 6-4 في 42 دقيقة.
ونجحت أوستابنكو في كسر إرسال ألكسندروفا في الشوط الثالث من المجموعة الثانية وكسبتها 6-4 أيضاً في 46 دقيقة، وهو الفوز السادس لأوستابنكو على ألكسندروفا في 11 مباراة بينهما، وتلتقي أوستابنكو في النهائي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى أو الإيطالية جازمين باوليني، وتسعى سابالينكا للظفر بلقب دورة شتوتجارت، بعدما خسرت النهائي ثلاث مرات متتالية بين عامي 2021 و2023.

التنس
ألمانيا
شتوتجارت
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
محققون يتفقدون مكان الانفجار في جنوب لبنان
الأخبار العالمية
مقتل جنود بانفجار ذخائر في لبنان
اليوم 21:10
«محمد بن راشد للمعرفة» و«أبوظبي للغة العربية» ينظمان «ملتقى أندية القراءة»
التعليم والمعرفة
«محمد بن راشد للمعرفة» و«أبوظبي للغة العربية» ينظمان «ملتقى أندية القراءة»
اليوم 20:59
حمدان بن محمد: الذكاء الاصطناعي سيكون الركيزة الأساسية لتصميم المبادرات والخدمات المستقبلية في دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد: الذكاء الاصطناعي سيكون الركيزة الأساسية لتصميم المبادرات والخدمات المستقبلية في دبي
اليوم 20:58
رونه بطل برشلونة على حساب ألكاراز
الرياضة
رونه بطل برشلونة على حساب ألكاراز
اليوم 20:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©