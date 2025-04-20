أوستابنكو إلى نهائي شتوتجارت



شتوتجارت (أ ف ب)



بلغت اللاتفية يلينا أوستابينكو المباراة النهائية لدورة شتوتجارت الألمانية للتنس (500 نقطة)، بفوزها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6-4 و6-4، في نصف النهائي.

وهو النهائي الأول لأوستابنكو على الملاعب الترابية، منذ فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، عام 2017، والثاني لها هذا الموسم بعد دورة الدوحة في فبراير الماضي عندما خسرت أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا.

وقالت أوستابنكو بعد وصولها إلى النهائي الرابع والعشرين في مسيرتها الاحترافية: «لطالما كنت على ثقة بقدراتي، لطالما آمنت بنفسي، وهذا هو الأهم، أؤمن بقدرتي على الفوز على الجميع».

وبلغت أوستابنكو نصف النهائي، بعد فوزها المذهل بثلاث مجموعات (3-6 و6-3 و2-6) على البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة ثانية عالمياً، والتي كانت تتمتع بسجل 11 فوزاً مقابل خسارة واحدة على ملاعب شتوتجارت الترابية قبل إقصائها.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في الشوطين الأول والثاني، قبل أن تفعلها أوستابنكو للمرة الثانية في الشوط الخامس وتقدمت 3-2 حتى حسمت المجموعة الأولى في مصلحتها 6-4 في 42 دقيقة.

ونجحت أوستابنكو في كسر إرسال ألكسندروفا في الشوط الثالث من المجموعة الثانية وكسبتها 6-4 أيضاً في 46 دقيقة، وهو الفوز السادس لأوستابنكو على ألكسندروفا في 11 مباراة بينهما، وتلتقي أوستابنكو في النهائي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى أو الإيطالية جازمين باوليني، وتسعى سابالينكا للظفر بلقب دورة شتوتجارت، بعدما خسرت النهائي ثلاث مرات متتالية بين عامي 2021 و2023.