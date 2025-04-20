زفيريف.. «اللقب 24» في «العيد 28»!



ميونيخ (أ ف ب)



احتفل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً، بعيد ميلاده الثامن والعشرين، بتتويجه باللقب الرابع والعشرين في مسيرته الاحترافية، عندما ظفر الأحد بدورة ميونيخ الألمانية (500 نقطة) في التنس بتغلبه على الأميركي بن شيلتون الخامس عشر 6-2 و6-4 في المباراة النهائية أمام 6 آلاف متفرج.

وهو اللقب الثالث لزفيريف، المولود في هامبورج في 20 أبريل 1997، في دورة ميونيخ بعد عامي 2017 و2018، عندما كانت الدورة مصنفة في فئة 250 نقطة.

واستهل زفيريف، المصنف أول في الدورة، المباراة بقوة عندما كسر إرسال شيلتون، المصنف ثانياً، في الشوط الأول، ثم فعلها للمرة الثانية في الشوط السابع متقدماً 5-2 قبل أن يحسم المجموعة الأولى 6-2 في 28 دقيقة.

وواصل زفيريف تفوقه وكرر سيناريو المجموعة الأولى في الثانية بكسره إرسال شيلتون في الشوط الأول، وحافظ على تقدمه حتى حسمها في مصلحته 6-4 في 43 دقيقة.

وهو الفوز الثاني لزفيريف على شيلتون في مواجهتين بينهما حتى الآن بعد الأول في ربع نهائي دورة سينسيناتي الأميركية لماسترز الألف نقطة العام الماضي.

وهذه هي أفضل نتيجة لزفيريف منذ خسارته المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كلبورن في نهاية يناير أمام الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالمياً، والذي يقضي حالياً عقوبة إيقاف بسبب المنشطات.

في المقابل، خسر شيلتون المباراة النهائية الثانية في مسيرته الاحترافية بعد دورة بازل العام الماضي، وفشل بالتالي في التتويج باللقب الثالث في مسيرته بعد دورة طوكيو عام 2023 وهيوستن الأميركية عام 2024.