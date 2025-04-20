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الرياضة

قايدي يقود هجوم كلباء أمام الجزيرة

قايدي يقود هجوم كلباء أمام الجزيرة
20 ابريل 2025 18:15

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

يعود الإيراني مهدي قايدي إلى تشكيلة كلباء، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام شباب الأهلي، مما يعزز الخيارات الهجومية للفريق في الجولات المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين، بداية من لقاء الجزيرة يوم الأربعاء المقبل .

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يُعتبر قايدي من أبرز لاعبي «النمور» هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة هدافي كلباء بـ 10 أهداف، رغم أنه صام عن زيارة الشباك جولات عدة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة الصربي فوك رازوفيتش بأن تمثل عودة اللاعب نقطة تحول على الصعيدين الفردي والجماعي، وأن يقود الفريق إلى النتائج الإيجابية في المباريات المتبقية بالدوري.

 

دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
الجزيرة
شباب الأهلي
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