«شقي الميادين» يُعانق «رموز الإيذاع» في مهرجان المرموم التراثي



دبي (الاتحاد)



شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، تحديات رموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان المرموم التراثي، وشهدت مشاركة 1600 مطية، وسط تنافس قوي بين الشعارات الكبيرة على النواميس والرموز المخصصة لفئات الأبكار والجعدان في فئات المفتوح والمحليات والإنتاج.

واشتعلت المنافسة في أشواط الرموز الستة بالفترة المسائية، وتُوج من خلالها سعيد جابر عبدالله محمد الحربي بأربعة رموز ثمينة، وافتتحت «العزرة» مشوار رموز الحربي بحصد كأس الإيذاع الأبكار المفتوح، بعد أداء قوي قادها إلى تسجيل أفضل توقيت في سن الإيذاع بلغ 8:53:7 دقيقة.

وواصل شعار «شقي الميادين» تألقه في الشوط الثاني، حيث حسم «ملهم» لسعيد جابر عبدالله محمد بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح بزمن وقدره 8:55:1 دقائق.

وفي ثالث أشواط الرموز، لم تخيب «فعايل» الترشيحات وقدمت أداءً متماسكاً لتمنح سعيد جابر كأس الإيذاع البكار المحليات بزمن بلغ 8:57:7 دقائق.

وعزز «ثمين» حضور سعيد جابر القوي في رموز سن الإيذاع، بعد أن ظفر بــ «بندقية» الإيذاع الجعدان المحليات بزمن 8:54:4 دقيقة، وبذلك، يكون سعيد جابر عبدالله محمد رفع رصيد رموزه في السن الصغير إلى 6 رموز، في تأكيد جديد على تميز هذا الشعار في مختلف الميادين.

وفي الشوط الخامس، خطفت «رهاوة» بالشعار القطري لعبدالله مسلم عبدالله النابت المري الأنظار بتتويجها بكأس الإيذاع الأبكار للإنتاج، بعد أن سجلت 9:01:9 دقيقة.

واختتم «مشوك» لمبارك محمد بن نصره العامري تحديات رموز السن الصغير بإحرازه بندقية الإيذاع الجعدان للإنتاج بتوقيت 9:00:0 دقيقة.



وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين برموز السن الصغير لهجن أبناء القبائل، عقب ختام منافسات سن الإيذاع التي مثلت المحطة الختامية لهذه الفئة.

وشمل التتويج الفائزين بـ16 رمزاً تم تخصيصها لمنافسات الحقايق واللقايا والإيذاع، بواقع 4 رموز في سن الحقايق و6 رموز في سن اللقايا ومثلها في سن الإيذاع، حيث تم التنافس عليها على مدار الأيام الأربعة الأولى من المهرجان، في أجواء اتسمت بالقوة والندية بين أبرز الشعارات.

افتتح أبناء القبائل رابع أيام مهرجان ختامي المرموم التراثي بأداء متميز في سباقات الإيذاع التي أقيمت صباح أمس على ميدان المرموم، حيث دارت التحديات على مدار 18 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات، وخصصت عشرة منها لفئة الإنتاج.

وخطفت «شواهين» لسالم سعيد غافان الجابري الأنظار في أول الأشواط للإيذاع الأبكار المحليات للإنتاج، بعد أن أكملت المهمة بزمن 9:08:2 دقيقة، وتألقت «بسمة» المملوكة لحمد محمد قنون الدرعي في الشوط الثاني للإيذاع الأبكار المهجنات للإنتاج وقدمت توقيتاً متميزاً 8:57:6 دقيقة، وذهب الشوط الثالث للإيذاع الجعدان المحليات إلى «مفنود» بشعار علي عبيد سعيد المروشد السبوسي الذي حسم المنافسة بزمن 9:04:4 دقيقة، وانتزع «الرهاوي» لعبدالله نايع الشاوي الغفلي ناموس الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات، حيث حصل على التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية، والذي بلغ 8:57:4 دقيقة.

يستعد ميدان المرموم يوم الاثنين، لاستقبال الظهور الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان المرموم التراثي، من خلال تحديات سن اللقايا، وسيكون عشاق سباقات الهجن على موعد مع 30 شوطاً على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، لمسافة 5 كيلومترات.

وتفتتح التحديات بـ 16 شوطاً في الفترة الصباحية، تشهد مشاركة أبرز الشعارات المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ، وسط ترقب كبير لما يقدمه المضمرون في هذا الظهور الأول، وخصصت الأشواط الأربعة الأخيرة من الفترة الصباحية للمطايا من إنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

وتتجه الأنظار في الفترة المسائية إلى أشواط الرموز الأربعة التي تحمل اسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وسيكون التنافس في الشوط الرئيسي الأولى على كأس اللقايا الأبكار المفتوح، يليه المنافسة على بندقية اللقايا الجعدان المفتوح، وكأس اللقايا الأبكار المحليات، وتختتم الرموز بالصراع على بندقية اللقايا الجعدان المحليات.