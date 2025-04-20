أرسنال يؤجل تتويج ليفربول بـ «البريميرليج»



إبسويتش (رويترز)

حقق أرسنال فوزاً كبيراً 4-صفر على إبسويتش تاون، ليؤجل تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل ثنائية لياندرو تروسار.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد أرسنال إلى 66 نقطة في المركز الثاني، فيما يحتاج ليفربول إلى انتصارين من مبارياته المتبقية لحسم اللقب، ويلعب المتصدر أمام ليستر سيتي المهدد بالهبوط.

وتقدم أرسنال في النتيجة في الدقيقة 14 عن طريق تروسار، قبل أن يضاعف جابرييل مارتينيلي النتيجة في الدقيقة 28.

وبعد أربع دقائق، حصل ليف ديفيز لاعب إبسويتش على بطاقة حمراء مباشرة، إثر تدخل عنيف على بوكايو ساكا.

وأحرز تروسار هدفه الثاني في الدقيقة 69، قبل أن يختتم إيثان موانري التسجيل في اللحظات الأخيرة، ليظل إبسويتش في المركز 18 برصيد 21 نقطة، ويهبط إبسويتش إذا أهدر نقاطاً جديدة أو إذا حصد وستهام يونايتد نقطة إضافية في المباريات الخمس المتبقية.