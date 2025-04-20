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الرياضة

تشيلسي.. «الريمونتادا المثيرة»

تشيلسي.. «الريمونتادا المثيرة»
20 ابريل 2025 19:33

 
لندن (د ب أ)

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استعاد تشيلسي نغمة الانتصار، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتمسك بآماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وقلب تشيلسي تأخره صفر-1 أمام مضيفه فولهام، إلى انتصار مثير في اللحظات الأخيرة 2 -1 اليوم الأحد، في المواجهة اللندنية التي جرت بينهما ضمن منافسات المرحلة الـ33 للدوري الإنجليزي.
وبادر النيجيري أليكس أيوبي بالتسجيل لمصلحة فولهام في الدقيقة 20، وتعادل الإنجليزي الشاب تيريكوي جيورجي لتشيلسي في الدقيقة 83، وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1-1 بين الفريقين، منح البرتغالي بيدرو نيتو النقاط الثلاث لتشيلسي، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وارتفع رصيد تشيلسي، الذي تعادل مع برينتفورد وإيبسويتش تاون في مباراتيه الماضيتين بالمسابقة، إلى 57 نقطة، ليتقدم مؤقتاً للمركز الخامس في ترتيب المسابقة، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.
في المقابل، توقف رصيد فولهام، الذي حقق فوزاً وحيداً، مقابل 3 هزائم في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، عند 48 نقطة في المركز التاسع.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
فولهام
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