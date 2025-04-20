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الرياضة

رونه بطل برشلونة على حساب ألكاراز

رونه بطل برشلونة على حساب ألكاراز
20 ابريل 2025 20:51

 
برشلونة (أ ف ب) 

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أحرز الدنماركي هولجر رونه لقب بطل دورة برشلونة للتنس (500 نقطة) بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثانياً عالمياً 7-6 و6-2 في المباراة النهائية.
واللقب هو الخامس لرونه في مسيرته وسيدخل مجدداً نادي اللاعبين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.
كما أنه اللقب الثالث للدنماركي على الملاعب الترابية بعد تتويجه في دورة ميونيخ عامي 2022 و2023، حين توج للمرة الأخيرة.
ووضع رونه حداً لـ13 هزيمة توالياً أمام لاعبين من الخمسة الأوائل عالمياً.
وكان ألكاراز توج بطلاً لدورة مونتي كارلو الأسبوع الماضي، لكنه فشل في إحراز لقبه الثالث في برشلونة بعد عامي 2022 و2023، علماً بأنه غاب عن الدورة العام الماضي.
وكانت المباراة النهائية المواجهة الأولى بين اللاعبين البالغين من العمر 21 عاماً على الملاعب الترابية والرابعة في المجمل، لينهيها رونه في ساعة و39 دقيقة، محققاً انتصاره الثاني على الإسباني مقابل هزيمتين.
وخاض اللاعبان النهائي من دون أن يخسرا أي مجموعة في الدورة.
قال رونه بعد التتويج «إنه شعور رائع، مرت فترة طويلة لم أحرز فيها أي لقب، ربما أكثر من عام وبالتالي أنا سعيد للغاية».
وأضاف «الفوز على كارلوس ألكاراز في المباراة النهائية، وهو صديق عزيز ولاعب رائع يعني الكثير بالنسبة إلي، أنا فخور جداً بهذه اللحظة».
وتابع «أعتقد أني كنت في كامل تركيزي طوال المباراة ولعبت بطريقة تكتيكية جيدة».

التنس
إسبانيا
برشلونة
كارلوس ألكاراز
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