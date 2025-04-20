ليفربول يبصم على هبوط ليستر سيتي!



لندن (د ب أ)



واصل ليفربول تقدمه بخطى واثقة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه الثمين والمستحق 1- صفر على مضيفه ليستر سيتي، في المرحلة الـ33 للمسابقة.

وسجل الظهير الأيمن «البديل» ترينت أليكسندر أرنولد هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 77، بعد دقائق من نزوله إلى أرض الملعب في المباراة التي أقيمت على ملعب «كينج باور».

ويأتي هذا الفوز، ليصبح ليفربول مطالباً بالحصول على 3 نقاط فقط في مبارياته الخمس المتبقية بالمسابقة، من أجل التتويج رسمياً باللقب للمرة الـ20 في تاريخه، ومعادلة الرقم القياسي لأكثر الأندية حصولاً على البطولة العريقة، الذي يحمله حالياً غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

وربما يتوج ليفربول باللقب رسمياً حال خسارة أرسنال أمام ضيفه كريستال بالاس في المرحلة المقبلة للبطولة، يوم الأربعاء المقبل، أو حال فوز الفريق الأحمر على ضيفه توتنهام يوم الأحد المقبل.

في المقابل، أصبح ليستر سيتي رسمياً ثاني الهابطين لدوري الدرجة الأولى «تشامبيون شيب»، بعد ساوثهامبتون.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 79 نقطة في الصدارة، بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، في حين توقف رصيد ليستر سيتي، الذي حصل على نقطة وحيدة فقط في لقاءاته العشرة الأخيرة بالبطولة، عند 18 نقطة في المركز التاسع عشر «قبل الأخير»، متأخراً بفارق 18 نقطة عن أولى مراكز النجاة من الهبوط.