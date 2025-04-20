فرانكفورت يهدر نقطتين في السباق إلى «أبطال أوروبا»

برلين (أ ف ب)

أهدر أينتراخت فرانكفورت نقطتين ثمينتين في الصراع من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك باكتفائه بالتعادل السلبي مع مضيفه أوجسبورج، في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ولم يستغل فرانكفورت تعادل ملاحقه لايبزج أمام ضيفه هولشتاين كيل (0-0)، حتى يبتعد عنه في المركز الثالث، وبقي على بُعد نقطتين منه، فيما كان فرايبورج المستفيد الأكبر، إذ بات على بُعد نقطة من المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال بفوزه على هوفنهايم 3-2.

ويأتي التعادل مع أوجسبورج الذي يقبع في منتصف الترتيب، قبل لقاء لايبزج بالذات في المرحلة المقبلة، ومن بعده ماينز الذي يتخلف عن المركز الرابع بنقطتين، وصولاً إلى إنهاء الموسم على أرض فرايبورج بعد لقاء سانت باولي في المرحلة قبل الأخيرة.

وبدا لاعبو فرانكفورت مرهقين ضد فريق لم يخسر سوى مرة واحدة في المراحل الـ14 الأخيرة في سلسلة لم يتلقَ فيها سوى سبعة أهداف، لاسيما بعد مواجهة توتنهام الإنجليزي في أياب ربع نهائي مسابقة «يوروبا ليج» حيث خسر على أرضه 0-1 وخرج من المنافسة بعد التعادل ذهاباً في لندن 1-1.

ويسعى فرانكفورت لخوض دوري الأبطال للمرة الثانية، منذ تغيير تسميتها مطلع التسعينات، بعد أولى عام 2022، حين شارك فيها نتيجة تتويجه بلقب «يوروبا ليج».

وعلى ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، يبدو أن الفوز غير الكافي الذي حققه في منتصف الأسبوع على ضيفه برشلونة الإسباني 3-1 في إياب ربع نهائي دوري الأبطال (خسر ذهاباً 0-4)، أعطى بوروسيا دورتموند دفعاً معنوياً جيداً، وتمكن من تحويل تخلفه أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف إلى فوز 3-2، ما أبقى على حظوظ فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بالعودة إلى المسابقة القارية الأم الموسم المقبل.

وبعدما وجد نفسه متخلفاً في الدقيقة 24 بهدف الياباني كو إيتاكورا بتسديدة قوية، بعد تبادله الكرة مع النمسوي كيفن ستوجر، انتفض دورتموند قبيل نهاية الشوط الأول، وسجل ثلاثة أهداف، رغم ضربة خسارة ماكسيميليان باير للإصابة، بدأها الغيني سيرهو جيراسي، صاحب الثلاثية في مرمى برشلونة، بعد تمريرة عرضية من باسكال جروس (41)، رافعا رصيده إلى 16 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

ثم أضاف فيليكس نميشا هدف التقدم في الدقيقة 44 بعدما وصلته الكرة عند مشارف المنطقة من كريم أديمي، قبل أن يسجل السويدي دانيال سفينسون الثالث بعدما تابع تسديدة لجيراسي صدها الحارس السويسري يوناس أوملين (4+45).

وعاد مونشنجلادباخ إلى الأجواء بفضل ركلة جزاء نفذها ستوجر بعد خطأ في المنطقة المحرمة على تيم كلاينديست من نميشا (56)، لكن أصحاب الأرض عرفوا كيف يسيرون بالمباراة إلى بر الأمان.

وبفوزه الثالث عشر للموسم، رفع دورتموند الذي تبقى له مباراة واحدة صعبة ضد باير ليفركوزن في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة، رصيده إلى 45 نقطة، وتقدم على مونشنجلادباخ بفارق نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام فيردر بريمن وأربع نقاط خلف لايبزج الرابع.