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الرياضة

أوزبكستان بطل كأس آسيا للناشئين

أوزبكستان بطل كأس آسيا للناشئين
20 ابريل 2025 21:58

 
الطائف (د ب أ)

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تُوج منتخب أوزبكستان بلقب كأس أمم آسيا للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 2- صفر على نظيره السعودي، في المباراة النهائية للمسابقة، التي استضافتها السعودية.
وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح موخاميد خاكيموف التسجيل في الدقيقة 51، فيما أضاف زميله صدرالدين خاسينوف الهدف الثاني في الدقيقة 70.
وسبق لمنتخب أوزبكستان، الذي سجل ظهوره الثالث في المباريات النهائية للبطولة القارية، التتويج باللقب عام 2012 في إيران، في حين كان المنتخب السعودي يأمل في حمل الكأس للمرة الثالثة، بعدما سبق أن نالها عامي 1985 و1988.
يذكر أن المنتخبين كانا ضمن 8 ممثلين للقارة الآسيوية في نهائيات كأس العالم للناشئين بالإضافة إلى قطر، التي تستضيف المونديال بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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