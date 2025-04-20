شيرنجهام: «طريقة المهاجمين» تحتاج إلى «مدرب شجاع»

مراد المصري (أبوظبي)

أكد تيدي شيرنجهام، نجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد وتوتنهام السابق، أن أسلوب كرة القدم الحالي أصبح متشابهاً ونمطياً للغاية، بعدما قام الأغلبية بنسخ أسلوب المدرب بيب جوارديولا، وأن عودة اللعب بمهاجمين تقليديين في المقدمة تحتاج إلى مدرب شجاع للعودة إلى ما كانت عليه اللعبة في السنوات السابقة.

جاء حديث شيرنجهام، في حوار خاص مع «الاتحاد»، خلال وجوده في دبي، لحضور «كأس مينا» للناشئين، حيث أشاد بالجهود الإماراتية في دعم وتطوير المواهب الواعدة، وقال: «فخور بأنني السفير الدولي لهذه البطولة للعام الرابع على التوالي، وهذا النوع من البطولات الدولية للناشئين التي تقام هنا، أفضل وسيلة للاعبين للالتقاء من مختلف القارات، والتعرف على أساليب اللعب المختلفة، في السابق كان الناشئون يلعبون داخل إطارهم المحلي، فيما تقدم لهم البطولات الدولية في الوقت الحالي، الفرصة للتعلم وتطوير المستويات منذ سن مبكرة مع مدارس متنوعة من أميركا الجنوبية وأفريقيا ومختلف القارات».

واعترف شيرنجهام، صاحب الهدف الشهير الذي مهد الطريق أمام مانشستر يوناتيد للفوز على بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999، بأن كرة القدم تغيرت بالفعل مع تراجع الاعتماد على المهاجم الصريح بشكل كبير، أو مهاجمين اثنين تماماً، وقال: «أصبح الجميع الآن يبدو وكأنه يلعب بأسلوب متشابه، وهذا بسبب جوارديولا الذي قام بتغيير كرة القدم نحو الأفضل في إنجلترا، إلا أن قيام بقية المدربين بنسخ الطريقة نفسها، ولكن ليس بفاعلية «بيب» ذاتها، جعل المباريات تصبح لن أقول مملة، وإنما نمطية للغاية».

وقال: «كان نظام اللعب في السابق يعتمد على وجود مهاجمين صريحين في المقدمة، واللعب نحو القائم البعيد في تمريرات ذات مدى أطول، فيما حالياً أصبح نظام اللعب بمهاجم وهمي، أو مهاجم واحد يجد صعوبة بين قلبي الدفاع، وكرة القدم بحاجة إلى مدرب شجاع لإعادة أسلوب اللعب بالمهاجمين في السنوات القادمة، واللعب بشكل أكثر فاعلية أمام المرمى».

وأوضح شيرنجهام، أنه منقسم في عشقه بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، وقال: «سألني الكثيرون كيف تتعامل مع الأمر في حال تأهل الفريقين إلى نهائي الدوري الأوروبي، أشجع الفريقين، إلا أنني أرى أن توتنهام بحاجة إلى اللقب أكثر من اليونايتد الذي يمر بفترة صعبة، إلا أنه حصد ألقاباً في السنوات الأخيرة، وعدم فوزه باللقب الأوروبي لن يكون نهاية العالم، بينما توتنهام يحتاج إلى اللقب، ودائماً يُقال إنه فريق جيد، لكنه لا يحصد الفوز بأي شيء، لذلك يجب أن يتغير هذا الأمر».

وأرجع شيرنجهام، تراجع مانشستر يونايتد إلى غياب اللاعبين من الطراز الرفيع في الفريق، وقال: «مانشستر يونايتد يجب أن يضم لاعبين من الطراز الرفيع في أفضل مستوياتهم، في الوقت الحالي ليس لديه هذه الجودة، في السنوات الماضية عندما كان يتوفر لاعبون من هذا الطراز كان السير أليكس فيرجسون يقوم بشرائهم على الفور مثل روي كين وريو فيردناند وواين روني، كان يدرك أنهم الأفضل في إنجلترا وقام بجلبهم، بالنسبة لي هاري كين وديكلان رايس كانا متوفرين قبل عامين، وهما الأفضل في منتخب إنجلترا، إلا أن اليونايتد لم يحاول ضمهما، وهذا الفارق مع غياب لاعبين كبار يقودون الفريق، ويتطلع لهم اللاعبون الشباب».

وختم شيرنجهام، حديثه حول اختيار توماس توخيل لتدريب منتخب إنجلترا، وقال: «لا تهم جنسية المدرب باعتباره ألمانياً، أذا أردت أن تصبح أفضل فيجب أن تبحث عالمياً عمن هو قادر على قيادتك لتحقيق ذلك، وتوخيل لديه القدرة اللازمة للقيام بالأمر، ولا أهتم بجنسية المدرب، وأراه الأنسب للمهمة في الوقت الحالي».