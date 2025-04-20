بياستري بطل «جائزة السعودية»



جدة (رويترز)



فاز أوسكار بياستري سائق مكلارين بجائزة السعودية الكبرى، لينتزع صدارة الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات «الفورمولا- 1» للسيارات من زميله في الفريق لاندو نوريس.

ورغم أنه انطلق من المركز الأول، حل ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم أربع مرات في المركز الثاني، بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري ثالثاً، وهذه أول مرة يصعد فيها الفريق الإيطالي على منصة التتويج هذا العام، واحتل نوريس المركز الرابع.

وأصبح بياستري، الفائز بسباقي البحرين والصين، أول أسترالي يتصدر الترتيب العام منذ مارك ويبر في 2010، وأول سائق يفوز بسباقين متتاليين هذا الموسم.

وتراجع نوريس إلى المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف بياستري في الترتيب العام، وكان نوريس انطلق من المركز العاشر إثر تعرضه لحادث في التجارب التأهيلية.