جماهير ميلان تطلق «صيحات الاستهجان» بعد ضياع «حلم الأبطال»!



ميلانو (رويترز)



حقق أتالانتا فوزاً صعباً 1-صفر على مضيفه ميلان في ملعب سان سيرو، بفضل هدف إيدرسون في الشوط الثاني، ليعزز موقعه في «المربع الذهبي» بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وينهي تقريباً آمال صاحب الأرض الضئيلة، في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ورفع الفوز رصيد أتلانتا صاحب المركز الثالث إلى 64 نقطة، متقدماً بأربع نقاط على بولونيا الذي تغلب على إنتر ميلان المتصدر 1-صفر، بينما ظل ميلان في المركز التاسع في الترتيب برصيد 51 نقطة.

وهتفت جماهير الفريق الزائر، التي سافرت بأعداد غفيرة من مدينة بيرجامو القريبة، بحرارة مع صفارة النهاية، بينما أطلقت جماهير ميلان صيحات استهجان بعد أن قضت قدراً كبيراً من المباراة تحتج ضد إدارة النادي.

وسيطر أتالانتا على الكرة في الشوط الأول، لكن لم ينجح أي من الفريقين في صناعة فرص حقيقية، حتى قبل نهاية الشوط، عندما استلم لوكا يوفيتش مهاجم ميلان الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بجوار المرمى.

وكان ميلان أكثر نشاطاً بعد نهاية الاستراحة وضغط بقوة على أتالانتا، لكنه لم يتمكن من إيجاد الطريق إلى الشباك ليعاقبه أتالانتا الصامد في الدقيقة 62.

وأرسل أديمولا لوكمان تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها راؤول بيلانوفا بضربة رأس، ليمرر الكرة إلى إيدرسون الذي وضعها برأسه في مرمى الحارس مايك ماينان.

وبدا أن ميلان فقد زمام المبادرة، وشكل لوكمان خطورة على مرمى صاحب الأرض مع سعي أتالانتا لتسجيل الهدف الثاني، وتصدى يوسف فوفانا لتسديدة من المهاجم، وتحولت تسديدة أخرى إلى ركلة ركنية.

وبعد ذلك لعب لوكمان تمريرة عرضية إلى ماتيو ريتيجي الذي وضع الكرة بطريقة غريبة خارج المرمى من مسافة قريبة، بعد أن انزلق تحت ضغط من مدافع ميلان ستراينيا بافلوفيتش.

وسيطر «البديل» جواو فيلكس لاعب ميلان على الكرة وانطلق إلى الأمام نحو منطقة جزاء أتالانتا، لكنه سدد الكرة بعيداً للغاية عن المرمى، وحصل لوكمان على فرصة أخرى بعد انطلاقة من منطقة جزاء فريقه، لكن ماينان تصدى لمحاولته.