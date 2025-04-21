مدرب تشيلسي يجيب: لماذا غادر الملعب؟



لندن (د ب أ)



قال الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، إن الفوز على فولهام 2-1، كان أصعب فوز لفريقه هذا الموسم.

وأضاف ماريسكا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه: «حققنا فوزاً مهماً لأنها مباراة ديربي في المقام الأول، وثانياً منحنا ذلك فرصة في المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا».

وقال: «ربما كان أصعب فوز حققناه هذا الموسم، والسبب هو أنهم جميعاً لعبوا يوم الخميس؛ لذلك بالنسبة لنا كانت مباراة لزم فيها تحقيق الفوز، وأعتقد أننا بعد استقبال شباكنا لهدف عانينا كثيراً؛ لأن الأمر بات أكثر صعوبة بالنسبة للاعبين، ولكن الأمور تحسنت في الشوط الثاني».

وعن مغادرته لأرض الملعب بعد صافرة النهاية مباشرة، قال المدرب الإيطالي: «كنت سعيداً للغاية أولاً؛ لأنه كان شعوراً رائعاً من خلال الفوز في الدقائق الأخيرة، وكانت لحظة مستحقة للاعبين للاحتفال مع الجماهير لذلك هذا هو سبب مغادرتي على الفور».

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة.