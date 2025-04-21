«بركان» ينفجر بـ «رباعية» في «الكونفدرالية»!



القاهرة (أ ف ب)



وضع نهضة بركان المغربي قدماً في الدور النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية» بعدما غلب ضيفه شباب قسنطينة الجزائري 4-0 في ذهاب الدور نصف النهائي، فيما اقترب سيمبا التنزاني بتفوقه على ضيفه ستيلنبوش الجنوب أفريقي 1-0، وستقام مباراتا الإياب الأحد المقبل، فيما يلعب المتأهلان إلى النهائي ذهاباً في 18 مايو وإياباً في 25 منه.

على الملعب البلدي لمدينة بركان «شمال شرق المغرب»، قدم نهضة بركان أداءً قوياً مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، ليقترب جداً من النهائي، إثر تفوقه على ضيفه شباب قسنطينة برباعية نظيفة أمام جمهور غفير.

ويتطلع الفريق المغربي إلى لقبه الثالث في المسابقة بعد 2020 و2022، علماً أنه خسر النهائي مرتين أيضاً وكلاهما أمام الزمالك المصري عامي 2019 و2024.

وسهّل يوسف ميهري مهمة الفريق البرتقالي بعدما افتتح التسجيل عقب مرور 13 ثانية فقط على انطلاق المواجهة، إثر هجمة منظّمة بتسديدة متقنة إلى شباك الحارس الجزائري زكريا بوحلفاية.

ويعد هدف ميهري ثاني أسرع هدف في تاريخ المسابقة، بعد هدف المصري أحمد عيد عبد الملك لفريقه حرس الحدود بمرمى كالوم ستار الغيني (6-0) وذلك بعد مرور عشر ثوان فقط في ذهاب الدور الأول بتاريخ 21 مارس 2006.

وواصل الفريق المغربي سيطرته المطلقة على المجريات مقابل تراجع الفريق الجزائري بالكامل إلى منطقته، وبعد عدة فرص سانحة بينهما تسديدة أسامة لمليوي المرتدة من العارضة (6)، أضاف السنغالي بول باسين الهدف الثاني برأسه مستثمراً تمريرة عرضية من أيوب خيري (21).

ولم تتبدل الأمور كثيراً في الشوط الثاني، حيث واصل «البراكنة» طوفانهم، وأضاف لمليوي الهدف الثالث متابعاً عرضية باسين إلى الشبام اثر هجمة منسقة وتبادل سريع للتمريرات (55).

وسجل لمليوي هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل، بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (84)، إلا أن لمليوي أصر على تسجيل ثنائية ورابع أهداف بطل المغرب الجديد، بعدما تلقى تمريرة من خيري فاستقبلها وتلاعب بأحد المدافعين الجزائريين، ثم أسكن الكرة في الشباك من تسديدة قوية من داخل المنطقة (92).

وستكون مهمة الفريق الجزائري صعبة جداً في تدارك النتيجة في أرضه الأسبوع المقبل.

وحقق سيمبا تقدماً حذراً على ضيفه ستيلنبوش بهدف نظيف في دار السلام، ويدين الفريق التنزاني إلى بالفضل إلى مدافعه جون شارل أهوا الذي سجل لهدف الوحيد من ركلة حرة مباشرة (45).

وحاول أصحاب الأرض تعزيز تقدمهم في الشوط الثاني من اللقاء، حيث صنعوا فرصاً كثيرة لم ينجحوا في استغلالها، بينما اعتمد الفريق الجنوب أفريقي الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى على المرتدات، وكاد أن يدرك التعادل في الدقائق الأخيرة.