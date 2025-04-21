الإثنين 21 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نوريس يصف نفسه بـ «الأحمق»!

نوريس يصف نفسه بـ «الأحمق»!
21 ابريل 2025 10:00

 
جدة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الهلال يستعد لـ «المونديال» بصفقات «العيار الثقيل»!
كأس آسيا للناشئين تواصل «العناد» مع العرب!


أكد البريطاني لاندو نوريس أن أخطاءه في التصفيات كلفته كثيراً، ليفقد صدارة ترتيب بطولة السائقين لمصلحة زميله في الفريق أوسكار بياستري، بعد سباق جائزة السعودية الكبرى.
وصف نوريس نفسه بـ «الأحمق»، بعد اصطدامه بالحائط في أول جولة له في التصفيات الثالثة، مما أدى لأن ينطلق من المركز العاشر في السباق الرئيسي.
وقدم نوريس أداءً رائعاً للأسبوع الثاني على التوالي، وأنهى السباق في المركز الرابع، بعدما كافح أيضاً، بعد الانطلاق من المركز السادس لاحتلال المركز الثالث في سباق جائزة البحرين الأسبوع الماضي.
وتحول تقدم نوريس بفارق 3 نقاط على زميله في مكلارين، بياستري، إلى تفوق الأسترالي بفارق 10 نقاط، بعد فوزه بجائزة السعودية، وذلك قبل الجولة التالية التي ستقام في ميامي بعد أسبوعين.
وبسؤاله عن خسارة الصدارة، أجاب نوريس «الأمر ليس مفاجأة، بسبب الأخطاء التي ارتكبتها في سباقات التصفيات يوم السبت».
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «كنت سعيداً بأدائي في سباقات يوم الأحد، لأنني قدمت أداءً قوياً وجيداً».
وتابع لاندو نوريس «أثق في نفسي وإمكانية تقديم أداء جيد، ولكن صعبت الأمور على نفسي بسبب سباقات يوم السبت، مما يجعل سباقات الأحد أكثر صعوبة في بعض الأحيان، وأفقد بسببها الكؤوس».
وقال «يجب أن أعمل بجدية في التصفيات، وإذا قدمت أداءً جيداً في سباقات السبت، أثق جداً في عودتي إلى الصدارة».
ويتقدم نوريس بنقطتين على الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم أربع مرات، والذي حل ثانياً في سباق جائزة السعودية متأثراً بعقوبة 5 ثوانٍ نتيجة تجاوز المسار في محاولة التفوق على بياستري بالمنعطف الأول.
ونجح السائق البريطاني في ملاحقة مواطنه جورج راسل في اللفة الأخيرة، ليحتل المركز الرابع، لكنه عجز عن الوصول إلى تشارلز لوكلير سائق فيراري الذي احتل المركز الثالث.
وقال نوريس «لم يكن بوسعي تقديم المزيد، لأن سيارة فيراري كانت سريعة، وماكس فيرستابن كان سريعا أيضاً، ولم نكن نتمتع بأفضلية كبيرة».
وأضاف سائق مكلارين «ماكس كان لديه أسرع سيارة في سباق السعودية».
وأشار «هذا يعني أنه أمامنا عمل مكثف، لم يكن السباق سهلاً، ربما نكون الفريق الأكثر ثباتاً في المستوى، لكننا لسنا أسرع من منافسينا».
وأتم نوريس «بسبب أخطائي في سباق السبت، دفعت الثمن، وجعلت الأمور أكثر صعوبة علي».

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
السعودية
جدة
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
بطولة كأس سفير اليابان للجودو تنطلق السبت
الرياضة
بطولة كأس سفير اليابان للجودو تنطلق السبت
اليوم 13:30
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: التسامح والتعايش جزء أصيل من مسيرة الإمارات
اليوم 13:23
رغم العقد الجديد.. صلاح مطلوب في السعودية!
الرياضة
رغم العقد الجديد.. صلاح مطلوب في السعودية!
اليوم 13:14
الهلال يستعد لـ «المونديال» بصفقات «العيار الثقيل»!
الرياضة
الهلال يستعد لـ «المونديال» بصفقات «العيار الثقيل»!
اليوم 13:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©