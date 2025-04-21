نوريس يصف نفسه بـ «الأحمق»!



جدة (د ب أ)



أكد البريطاني لاندو نوريس أن أخطاءه في التصفيات كلفته كثيراً، ليفقد صدارة ترتيب بطولة السائقين لمصلحة زميله في الفريق أوسكار بياستري، بعد سباق جائزة السعودية الكبرى.

وصف نوريس نفسه بـ «الأحمق»، بعد اصطدامه بالحائط في أول جولة له في التصفيات الثالثة، مما أدى لأن ينطلق من المركز العاشر في السباق الرئيسي.

وقدم نوريس أداءً رائعاً للأسبوع الثاني على التوالي، وأنهى السباق في المركز الرابع، بعدما كافح أيضاً، بعد الانطلاق من المركز السادس لاحتلال المركز الثالث في سباق جائزة البحرين الأسبوع الماضي.

وتحول تقدم نوريس بفارق 3 نقاط على زميله في مكلارين، بياستري، إلى تفوق الأسترالي بفارق 10 نقاط، بعد فوزه بجائزة السعودية، وذلك قبل الجولة التالية التي ستقام في ميامي بعد أسبوعين.

وبسؤاله عن خسارة الصدارة، أجاب نوريس «الأمر ليس مفاجأة، بسبب الأخطاء التي ارتكبتها في سباقات التصفيات يوم السبت».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «كنت سعيداً بأدائي في سباقات يوم الأحد، لأنني قدمت أداءً قوياً وجيداً».

وتابع لاندو نوريس «أثق في نفسي وإمكانية تقديم أداء جيد، ولكن صعبت الأمور على نفسي بسبب سباقات يوم السبت، مما يجعل سباقات الأحد أكثر صعوبة في بعض الأحيان، وأفقد بسببها الكؤوس».

وقال «يجب أن أعمل بجدية في التصفيات، وإذا قدمت أداءً جيداً في سباقات السبت، أثق جداً في عودتي إلى الصدارة».

ويتقدم نوريس بنقطتين على الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم أربع مرات، والذي حل ثانياً في سباق جائزة السعودية متأثراً بعقوبة 5 ثوانٍ نتيجة تجاوز المسار في محاولة التفوق على بياستري بالمنعطف الأول.

ونجح السائق البريطاني في ملاحقة مواطنه جورج راسل في اللفة الأخيرة، ليحتل المركز الرابع، لكنه عجز عن الوصول إلى تشارلز لوكلير سائق فيراري الذي احتل المركز الثالث.

وقال نوريس «لم يكن بوسعي تقديم المزيد، لأن سيارة فيراري كانت سريعة، وماكس فيرستابن كان سريعا أيضاً، ولم نكن نتمتع بأفضلية كبيرة».

وأضاف سائق مكلارين «ماكس كان لديه أسرع سيارة في سباق السعودية».

وأشار «هذا يعني أنه أمامنا عمل مكثف، لم يكن السباق سهلاً، ربما نكون الفريق الأكثر ثباتاً في المستوى، لكننا لسنا أسرع من منافسينا».

وأتم نوريس «بسبب أخطائي في سباق السبت، دفعت الثمن، وجعلت الأمور أكثر صعوبة علي».