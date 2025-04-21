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الرياضة

أرنولد: هدف في الذاكرة

أرنولد: هدف في الذاكرة
21 ابريل 2025 10:09

 
لندن (د ب أ)

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أكد ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول، أن هدف الفوز المتأخر الذي سجله في مرمى ليستر سيتي، والذي وضع ناديه على مشارف التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، سيبقى في ذاكرته إلى الأبد.
وحقق ألكسندر أرنولد عودة مذهلة من الإصابة، حينما أحرز الهدف الحاسم لليفربول في الدقيقة 76 من المباراة، ليقود فريقه إلى الفوز 1- صفر على مضيفه ليستر سيتي، في المرحلة الـ 33 للمسابقة.
وتسببت تلك النتيجة في هبوط ليستر لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيون شيب»، وترك ليفربول بحاجة للحصول على 3 نقاط فقط، ليحصد لقبه العشرين في المسابقة العريقة، والثاني في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال ألكسندر أرنولد عقب المباراة، التي أقيمت بملعب (كينج باور)، معقل ليستر سيتي «بالتأكيد، عشت لحظات رائعة في هذا الملعب، بصراحة، سجلت بعض الأهداف هنا». وأضاف ألكسندر أرنولد في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لليفربول «لأننا اقتربنا بشدة من التتويج باللقب الآن، ولأنني أخوض أول مباراة لي بعد عودتي من الإصابة، كانت مباراة مهمة بالنسبة لي».
وقال «كنت متحمساً للعودة، بذلت جهداً كبيراً خلال الأسابيع القليلة الماضية لاستعادة لياقتي، إنني متشوق للعب، وكنت سعيداً بالمساهمة في تسجيل الهدف، كان هدفاً رائعاً سيبقى في ذاكرتي للأبد».
وتحدث نجم ليفربول، الذي ينتهي عقده الحالي مع ليفربول بنهاية يونيو القادم، عن الاحتفال مع جماهير الفريق بعد نهاية اللقاء، حيث قال «دفعني فيرجيل فان دايك إلى الأمام لأستمتع بالأجواء، لأكون أقرب إليهم، جماهير الفريق الضيف دائماً ما تكون رائعة».
وأضاف «كان أداء الجماهير عظيماً مرة أخرى هذا الموسم، شجعونا في كل مباراة حتى الدقائق الأخيرة، وفعلوا ذلك مجدداً، ساعدونا على الفوز بالمباراة، لا يزال بإمكانك سماع احتفالاتهم الآن».
وشدد ألكسندر أرنولد «بقدر ما نفعل ذلك لأنفسنا ولعائلاتنا، نقوم به أيضاً من أجل الجماهير، فهم من يسافرون لحضور المباريات وينفقون المال ليأتوا ويشاهدونا، لذا أقل ما يستحقونه هو أن يروننا نبذل قصارى جهدنا في الملعب ونفوز بالمباريات».
ورفض اللاعب الإنجليزي الدولي الحديث عن مستقبله مع ليفربول، حيث قال «كما قلت طوال الموسم، لن أتحدث عن وضعي، ولن أخوض في التفاصيل، لكن هذه الأيام مثل اليوم تكون دائماً خاصة، بتسجيل الأهداف واللعب والفوز بالمباريات، والاقتراب من الفوز بالألقاب، وكذلك التواجد في سباقات اللقب، إنها لحظات خاصة ستبقى معي إلى الأبد، وأنا سعيد لأن أكون جزءاً منها».
يذكر أن ألكسندر أرنولد، الذي لم يمدد عقده مع ليفربول، ارتبط بالانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
ليستر سيتي
ريال مدريد
ألكسندر أرنولد
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