أوكلاهوما سيتي.. «البداية الصاعقة» في «الأدوار الإقصائية»



لوس أنجلوس (أ ف ب)



حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر، أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب، بداية صاعقة في الدور الأول من الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه الساحق على ممفيس جريزليس 131-80، مسجلاً بذلك أكبر فارق في أولى مباريات السلسلة في تاريخ «أن بي أيه».

واللافت في هذا الفوز أنه تحقق على الرغم من تحقيق نجمه والمرشح لنيل جائزة أفضل لاعب الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر أدنى مستوى له من النقاط هذا الموسم باكتفائه بتسجيل 15 نقطة فقط، و5 تمريرات حاسمة و3 متابعات، علماً بأنه تربع على قمة الهدافين بمعدل 32.7 نقطة خلال الموسم المنتظم مع 5 متابعات و6.4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

في المقابل، كان أرون ويجينز مع 21 نقطة أفضل مسجل في صفوف ثاندر، وأضاف جايلن وليامس 20 نقطة، والفوز هو أيضاً خامس أكبر انتصار على الإطلاق في تاريخ الأدوار الإقصائية في الدوري الأميركي للمحترفين.

بعد تصدره للمنطقة الغربية بأفضل سجل (68 انتصاراً و14 هزيمة) في الموسم المنتظم، كان لدى أوكلاهوما سيتي متسع من الوقت للاستعداد للتصفيات، بينما شق جريزليز طريقه عبر ملحق الـ «بلاي إن».

ورأى وليامس أن الفريق استغل فترة الراحة على أكمل وجه، قائلاً «كان لدينا العديد من اللاعبين الذين لعبوا دقائق طويلة في بقية الموسم، وكان ذلك إنجازاً كبيراً لهم، ثم أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في تنظيم وتيرة التدريبات والحصول على فترات راحة، وبذلنا قصارى جهدنا في ذلك»، وأعتقد أننا حصلنا على قسط جيد من الراحة، أرجلنا نشيطة، وقد أحسنا التصرف في أخذ هذه الاستراحة»، وتقام المباراة الثانية من أصل سبع ممكنة الثلاثاء.