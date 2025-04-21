مدرب مانشستر يونايتد يكشف سر «الانزعاج»!



لندن (د ب أ)



لم يستطع روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إخفاء شعوره بالانزعاج من خسارة فريقه أمام ضيفه وولفرهامبتون، بعدما كان فريقه هو الطرف الأفضل في المباراة.

وخسر مانشستر يونايتد صفر -1 أمام وولفرهامبتون، على ملعب «أولد ترافور»، ضمن منافسات المرحلة الـ33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 من ركلة حرة مباشرة نفذها الإسباني البديل بابلو سارابيا.

في مباراة أجرى فيها أموريم عدة تعديلات على التشكيل الأساسي الذي بدأ مباراة الدوري الأوروبي ضد ليون الفرنسي يوم الخميس الماضي، لم تفلح محاولات لاعبي اليونايتد لهز شباك الضيوف طوال الدقائق التسعين، ليتكبد الفريق خسارته الـ15 في البطولة هذا الموسم مقابل 10 انتصارات و8 تعادلات، ويتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الرابع عشر.

وقال أموريم «من السهل مراجعة هذه المباراة، سجلوا من الفرصة الوحيدة التي سنحت لهم، ونحن لم ننجح في ترجمة أي فرصة من الفرص التي أتيحت لنا لهدف، عندما لا تسجل، لا يمكنك أن تفوز، إنه شيء مزعج جداً أن تكون أفضل من المنافس وتصنع العديد من الفرص وتخسر في النهاية».

وتحدث المدرب البرتغالي عن المداورة في تشكيل الفريق، حيث قال «هذا هو الهدف (حماية بعض اللاعبين من الإصابات ومنح فرصة اللعب للبعض الآخر)، نحن نركز على الفوز بالمباريات، بالطبع نحتاج للحفاظ على لاعبينا من الإصابات، في ظل تتابع المباريات؛ بالتأكيد نضع الدوري الأوروبي في حساباتنا، ولكننا نحتاج لجمع النقاط في الدوري أيضاً».

وفيما يتعلق بقلة الأهداف، قال أموريم «ينبغي علينا أن نسجل الأهداف، ولا يخفى على أحد حاجتنا للتحسن في هذا الجانب، عندما لا تسجل الأهداف، لا يمكنك أن تفوز بالمباريات، أعتقد أن المشكلة الأكبر هي قلة الأهداف التي نسجلها، نحن نصنع الفرص، ولكننا لا نترجمها إلى أهداف، علينا أن نتحسن في هذا الجانب».

وأوضح أموريم في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه «اللعب لمانشستر يونايتد لا يحتاج إلى وجود حافز، يتعين علينا أن نقاتل من أجل تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات وجمع النقاط، لقد صنعنا العديد من الفرص، وكنا الفريق الأفضل في الملعب، هذا مؤشر إيجابي، ولكن من الصعب الحديث عن أي إيجابيات في هذه اللحظة، نحتاج لتحقيق الانتصارات، ويجب أن يكون رصيدنا من النقاط أفضل».

واختتم مدرب مانشستر يونايتد تصريحاته قائلاً «يجب علينا أن نتعافى سريعاً الآن، ثم سنبدأ الاستعداد لمواجهة بورنموث وللدوري الأوروبي من بعدها».

يذكر أن مانشستر يونايتد سوف يواجه أتلتيك بلباو الإسباني في الأول من مايو القادم، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، التي أصبحت طوق النجاة للفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وتجنب الخروج دون ألقاب هذا الموسم.