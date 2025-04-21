مدرب أرسنال متفائل بمشاركة ساكا أمام سان جيرمان

لندن (د ب أ)



أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أمله في أن لا تؤثر الإصابة التي تعرض لها بوكايو ساكا، نجم الفريق وجناحه، لدى التدخل القوي من جانب ليف دايفز، مدافع إبسويتش تاون الذي تلقى بطاقة حمراء، على إمكانية مشاركته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ساكا خرج من المباراة بعد 10 دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني من المباراة، التي فاز فيها أرسنال 4 -صفر، وظهر وهو يضع كمادة ثلج على كاحله الأيمن بعد تدخل دايفز.

وتعرض دايفز للطرد من دون تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في قرار الحكم كريس كافاناه، حيث تبين له أن التدخل كان خطيراً من جانب مدافع إبسويتش.

وخرج ساكا مع نهاية المباراة إلى نفق اللاعبين وهو يمشي بصعوبة، ورغم ذلك يثق أرتيتا في أن اللاعب الدولي الإنجليزي الذي عاد للملاعب بعد إصابة في أوتار الركبة أبعدته لمدة أربعة أشهر، سيكون جاهزاً لمواجهة باريس سان جيرمان في ملعب الإمارات يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الذهاب.

وقال أرتيتا: «لا أعتقد أن التدخل كان متعمداً لكنه خطير للغاية».

وأضاف: «أشعر بقلق من الإصابات العديدة التي نعاني منها في الوقت الحالي، خاصة حينما يكون ظهر اللاعب للمرمى، حيث تكون القدم مستقرة ولا يمكنك التصرف».

وتابع المدرب الإسباني: «ضربه من الخلف والحكم اتخذ قراره وهذا واضح، عانى من بعض الآلام، لكن لا شيء خطير وهذا أمر جيد».

ويحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة.