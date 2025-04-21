«تعويذة الموسم» في أوروبا.. الأكثر بقاءً فوق القمة يفوز بالدوري!



عمرو عبيد (القاهرة)



اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، بعد خسارة إنتر ميلان أمام بولونيا، وفوز نابولي على مونزا، خلال الجولة الـ 33، ليتساوى الفريقان في رصيد 71 نقطة، ورغم احتفاظ «الأفاعي» بالقمة حتى الآن، بفارق الأهداف، إلا أن هذا الأمر لن يعني شيئاً، حال استمرار التساوي بينهما في عدد النقاط حتى نهاية الموسم، إذ إن اللقب سُيحسم وقتها بإقامة مباراة فاصلة بينهما.

لكن نابولي يأمل في استخدام «تعويذة خاصة»، رسمت ملامح الأبطال في بعض بطولات الدوري الأوروبية الكُبرى، تقضي بأن الفريق الأكثر بقاءً في صدارة الدوري، يفوز باللقب في النهاية، وهو ما برز بالطبع في الدوري الفرنسي، حيث كان باريس سان جيرمان الأكثر استقراراً في المركز الأول بـ«ليج ون» هذا الموسم، عبر إجمالي 27 جولة، وكان «فريق الأمراء» استقر فوق القمة بصورة متتالية في 22 جولة، بدأت في الأسبوع الثامن ولن تنتهي، كونه تُوّج رسمياً باللقب.

ورغم اعتلاء «النيراتزوري» القمة في «الكالشيو» خلال آخر 8 جولات، إلا أن «السماوي» هو الأكثر احتفاظاً بالمركز الأول في جدول الترتيب هذا الموسم، حيث بقي متصدراً طوال 16 جولة سابقة، وكانت أكثر فتراته استقراراً عبر 9 جولات متتالية، بين الأسبوعين السادس والـ 14، ويتمنى نابولي أن تسير الأمور على وتيرة الدوري الفرنسي نفسها.

لم تقتصر تلك المفارقة على «ليج ون»، بل إن الوضع الحالي في «البريميرليج» و«البوندسليجا»، يُسلّم مفتاح التتويج بالفعل إلى الفريقين الأكثر قبضاً على القمة خلال الموسم، إذ يبقى أمام ليفربول خطوة واحدة للتتويج بلقبه التاريخي رقم 20، بعدما ظل متصدراً طوال 27 جولة هو الآخر، بينها 24 متتالية، بداية من الأسبوع العاشر حتى الـ33، ولم يختلف الأمر في ألمانيا، بعدما لم يُفرّط بايرن ميونيخ في الصدارة منذ 28 جولة متتالية، بدأت مع الأسبوع الثالث، حتى الآن.

أما برشلونة، يُشارك نابولي الحلم نفسه، مع فارق وجود «البلوجرانا» في صدارة «الليجا» حالياً، لأنه الفريق الأكثر سيطرة على القمة هذا الموسم، وهو ما حدث في 22 جولة، منها 12 توالياً بين الأسبوعين الثالث والـ14، وبعد فترة تأرجح، عاد للصدارة خلال آخر 9 جولات.