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الرياضة

كأس آسيا للناشئين تواصل «العناد» مع العرب!

كأس آسيا للناشئين تواصل «العناد» مع العرب!
21 ابريل 2025 11:30

 
عمرو عبيد (القاهرة)

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واصلت بطولة كأس آسيا للناشئين، تحت 17 عاماً، معاندتها للمنتخبات العربية بصورة واضحة، وتمثّلت هذه المرة بطريقة «غير عادية»، بعدما فاز المنتخب الأوزبكي 2-0 على نظيره السعودي، المُستضيف، رغم لعب «الذئاب الصغيرة» شوطاً كاملاً أمام «الأخضر» بـ9 لاعبين فقط، وكان المنتخب العراقي هو آخر الأبطال العرب المُتوّجين باللقب منذ 9 سنوات، عندما اقتنص الكأس عام 2016.
«الأسود الصغيرة» كان صاحب التتويج الوحيد لـ«العرب» خلال ربع القرن الحالي، بل إن ظهور المنتخبات العربية في المباراة النهائية للكأس الآسيوية، في تلك الحقبة، اقتصر على 3 مناسبات فقط، كان العراق أفضلها بالطبع، بينما خسر السعودية اللقب الأخير وسط جماهيره، وكذلك اليمن في نُسخة 2002 التي احتضنتها الإمارات.
وفي البطولتين السابقتين، 2018 و2023، غاب ممثلو الكرة العربية تماماً عن الدور نصف النهائي، حيث سيطر المنتخب الياباني على اللقب في المرتين، في ظل وجود كوريا الجنوبية وطاجيكستان وأستراليا وإيران وأوزبكستان بين «الأربعة الكبار» في كلتيهما، كما تم إلغاء نُسخة 2020 التي كان يُفترض إقامتها في البحرين، قبل أن تعتذر لاحقاً عن التنظيم وتتحول بطولة 2023 إلى تايلاند، لتعود البطولة إلى التنظيم العربي في «السعودية 2025»، بعد غياب 23 عاماً منذ إقامتها في الإمارات.
ويعود التتويج الأسبق للمنتخبات العربية، قبل اللقب الأخير للعراق عام 2016، إلى زمن بعيد، عندما حصد منتخب عُمان الكأس عام 2000، وهي الفترة الأطول على الإطلاق بين التتويجات العربية، بعدما عرفت السيطرة والازدهار خلال الحقبة القديمة، التي شهدت إقامة المنافسات بين المنتخبات تحت 16 عاماً، بالمسمى القديم.
حيث بدأتها السعودية بتتويجين متقاربين في 1985 و1988، ثم لحقت بها قطر عام 1990، وبعدها عُمان بلقبين أيضاً عامي 1996 و2000، وعرفت المباراة النهائية «طرفين عربيين» 3 مرات في أول 4 نُسخ، كما حصد «العرب» المركز الثاني 7 مرات في أول 8 بطولات، وكذلك كان التنظيم العربي متصدراً للمشهد تماماً، بإقامة 6 بطولات من أصل 9 فوق الأراضي العربية.

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