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الرياضة

«أبوظبي الرياضي للسيدات» يدفع بالحارسة في مركز الهجوم!

«أبوظبي الرياضي للسيدات» يدفع بالحارسة في مركز الهجوم!
21 ابريل 2025 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اقترب فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم، من الاحتفاظ بلقب الدوري، بعد أن عزز الصدارة بالفوز على بريسيشن 5-1 في دبي، رافعاً رصيده إلى 33 نقطة محصلة الفوز في 11 مباراة متتالية، وللمفارقة أن شباك الفريق تهتز للمرة الأولى هذا الموسم بهدف من ركلة جزاء.
وخاض نادي أبوظبي الرياضي «حامل اللقب» المباراة في غياب 9 لاعبات، ضمن قائمة منتخب السيدات الذي يستعد للاستحقاقات الآسيوية المقبلة، ودفع الجهاز الفني بعدد من الصاعدات، فيما لعبت البرازيلية جين كروز حارسة الفريق في مركز الهجوم، فيما لعبت روضة المهيري «الحارس الثاني» في التشكيلة الأساسية، فيما أكملت النيبالية ريخا بوديل المباراة رغم التأثر بالإصابة لعدم وجود بدلاء.
ويستضيف نادي أبوظبي الرياضي للسيدات 4 مايو المقبل بملعبه في أبوظبي فريق مبادرة لسيدات الكرة، بطموح حسم سباق الدرع، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في دبي بفوز نادي أبوظبي الرياضي برباعية نظيفة.

الإمارات
أبوظبي
دوري السيدات
فريق نادي أبوظبي الرياضي
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