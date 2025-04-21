الإثنين 21 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الصيني أشون «خمس نجوم» في «السباق إلى دبي»

الصيني أشون «خمس نجوم» في «السباق إلى دبي»
21 ابريل 2025 12:30

دبي (الاتحاد)
حصد الصيني وو أشون، لقبه الشخصي الخامس ليتقدم 156 خطوة دفعة واحدة، ويصبح في المركز 22 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» هذا الموسم في جولة «دي بي ورلد» للجولف، وذلك بعد فوزه بلقب بطولة فولفو الصين المفتوحة، التي أقيمت في شانجهاي.
وأنهى أشون المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، بمجموع 270 ضربة، ليكسب 585 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده في تصنيف «السباق إلى دبي»، إلى 622 نقطة هذا الموسم، ويتقدم من المركز 178 إلى المركز 22.
وشكل هذا الفوز لحظة عاطفية، إذ يعتبر اللقب الثاني له في بطولة فولفو الصين المفتوحة، بعد 10 سنوات من فوزه الأول في عام 2015، وقال تعليقاً على ذلك: «الأمر خاص للغاية بالفوز مجدداً بعد 10 سنوات من التفوق هنا في شانجهاي، لعبت بشكل جيد للغاية على مدار الجولات الأربع، وقدمت الأداء المطلوب لتحقيق اللقب».
وحل الإنجليزي جوردان سميث في المركز الثاني في البطولة برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليتقدم إلى المركز 19 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» بإجمالي 663 نقطة.
وأسهم حصول الصيني هاوتونج لي، على المركز الرابع في البطولة، في تقدمه إلى قائمة العشر الأوائل «التوب 10»، بحلوله في المركز التاسع في تصنيف «السباق إلى دبي» برصيد نقطة 960 نقطة.
وأقيمت بطولة فولفو الصين المفتوحة ضمن «السلسلة الآسيوية» لبطولات جولة دي بي ورلد.
وتتواصل منافسات الموسم الحالي من الجولة، وسط تنافس كبير للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة «دي بي ورلد»، التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.

أخبار ذات صلة
باراتوري بطل «تحدي أبوظبي» للجولف
«نخبة نجوم الجولف» في العالم يخوضون «تحدي أبوظبي»
الجولف
السباق إلى دبي
دي بي ورلد
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
بطولة كأس سفير اليابان للجودو تنطلق السبت
الرياضة
بطولة كأس سفير اليابان للجودو تنطلق السبت
اليوم 13:30
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: التسامح والتعايش جزء أصيل من مسيرة الإمارات
اليوم 13:23
رغم العقد الجديد.. صلاح مطلوب في السعودية!
الرياضة
رغم العقد الجديد.. صلاح مطلوب في السعودية!
اليوم 13:14
الهلال يستعد لـ «المونديال» بصفقات «العيار الثقيل»!
الرياضة
الهلال يستعد لـ «المونديال» بصفقات «العيار الثقيل»!
اليوم 13:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©