الصيني أشون «خمس نجوم» في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

حصد الصيني وو أشون، لقبه الشخصي الخامس ليتقدم 156 خطوة دفعة واحدة، ويصبح في المركز 22 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» هذا الموسم في جولة «دي بي ورلد» للجولف، وذلك بعد فوزه بلقب بطولة فولفو الصين المفتوحة، التي أقيمت في شانجهاي.

وأنهى أشون المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، بمجموع 270 ضربة، ليكسب 585 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده في تصنيف «السباق إلى دبي»، إلى 622 نقطة هذا الموسم، ويتقدم من المركز 178 إلى المركز 22.

وشكل هذا الفوز لحظة عاطفية، إذ يعتبر اللقب الثاني له في بطولة فولفو الصين المفتوحة، بعد 10 سنوات من فوزه الأول في عام 2015، وقال تعليقاً على ذلك: «الأمر خاص للغاية بالفوز مجدداً بعد 10 سنوات من التفوق هنا في شانجهاي، لعبت بشكل جيد للغاية على مدار الجولات الأربع، وقدمت الأداء المطلوب لتحقيق اللقب».

وحل الإنجليزي جوردان سميث في المركز الثاني في البطولة برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليتقدم إلى المركز 19 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» بإجمالي 663 نقطة.

وأسهم حصول الصيني هاوتونج لي، على المركز الرابع في البطولة، في تقدمه إلى قائمة العشر الأوائل «التوب 10»، بحلوله في المركز التاسع في تصنيف «السباق إلى دبي» برصيد نقطة 960 نقطة.

وأقيمت بطولة فولفو الصين المفتوحة ضمن «السلسلة الآسيوية» لبطولات جولة دي بي ورلد.

وتتواصل منافسات الموسم الحالي من الجولة، وسط تنافس كبير للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة «دي بي ورلد»، التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.