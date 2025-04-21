«زلزال» بطل سباق أبوظبي للمحامل الشراعية



أبوظبي (الاتحاد)

فاز المحمل «زلزال» لمالكه النوخذة عبد الله مروان المرزوقي، بلقب سباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، والذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ضمن سباقات الموسم التراثية، وتبعه «الصعب» لمالكه راشد حسن علي الحوسني، بقيادة النوخذة سلطان محمد المرزوقي، و«داحس» لمالكه النوخذة عبد الرحمن عبد الله محمد المرزوقي.

وشارك في السباق 60 محملاً، حيث انطلقت المحامل من خلف جزيرة اللولو لمسافة 5 أميال ونصف الميل، باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كاسر الأمواج، وسط منافسة قوية بين المحامل المشاركة للوصول أولاً إلى خط النهاية، حيث قدم البحارة الشباب والصغار ملحمة حماسية رائعة.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ماجد عبد الله المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بحضور ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة، وخليفة السويدي، مشرف عام السباق.

وأشاد ناصر الظاهري، بالنجاح الذي حققه السباق، من خلال المشاركة الكبيرة للمحامل، والمستويات المتقدمة التي أظهرها البحارة الشباب والصغار في كل مراحله، وتعاون الجميع مع اللجنة المنظمة في تنفيذ الترتيبات الفنية واللوجستية من تسجيل للمحامل والفحص الفني، حتى تتويج الفائرين.

وقال: «سباقات المحامل الشراعية فئة 22 قدماً، فعاليات مخصصة للبحارة الشباب والصغار، وتمثل محطة الانطلاقة إلى عالم السباقات التراثية، وتشكل تجربة ثرية، مليئة بالحماس واستكشاف المعاني العميقة لتراث السباقات البحرية، وأهميتها في التمسك بتراث الأجداد والآباء، وتعزيز الهوية الوطنية».

وأضاف: «نسعد دائماً برؤية شباب الوطن، وهم يشاركون في السباقات التراثية والتقليدية التي ينظمها النادي، وكل السباقات التي تقام في إمارة أبوظبي، لأنها تمنح النشاط حيوية، تربط الماضي الذي نفخر بكل تفاصيله ومكوناته بالحاضر الزاهر، ونتطلع جميعاً لمستقبل أكثر إشراقاً».