رقم سلبي لمانشستر يونايتد بعد 62 عاماً!



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق وولفرهامبتون الملقب بـ «الذئاب» فوزه الخامس على التوالي، حيث تعادل في النقاط مع مانشستر يونايتد، بعد تغلبه عليه في «أولد ترافورد»، وبدا أن المباراة تتجه نحو التعادل في «أولد ترافورد»، حيث أظهر كلا الجانبين افتقاراً عاماً للجودة في الثلث الأخير من الملعب، لكن سارابيا شارك من مقاعد البدلاء، ليسجل هدفاً رائعاً من ركلة حرة من مسافة 20 ياردة، في الزاوية العليا، قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة، ليضمن حسابياً بقاء وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم آخر.

وخسر مانشستر يونايتد 8 مباريات على أرضه في الدوري هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الهزائم على ملعب «أولد ترافورد» في موسم الدوري منذ 62 عاماً في موسم 1962-1963 «9 مباريات».

وحقق وولفرهامبتون الفوز بخمس مباريات متتالية في الدوري للمرة الأولى منذ موسم 1970-1971، عندما احتل المركز الرابع تحت قيادة بيل ماكجاري، كما حقق وولفرهامبتون الفوز ذهاباً وإياباً على مانشستر يونايتد في الدوري للمرة الأولى منذ موسم 1979-1980.

وقبل أول مباراة للمدرب فيتور بيريرا مع الفريق في 22 ديسمبر، كان رصيده أقل بـ 13 نقطة من «مان يونايتد»، وفوز الأخير جعله متساوياً في النقاط مع فريق روبن أموريم «38 نقطة»، ومنذ أول مباراة لبيريرا، فقط ليفربول «40»، وأرسنال «33»، ونيوكاسل «33»، ومانشستر سيتي «31» حصدت نقاطاً في «البريميرليج» أكثر من وولفرهامبتون.

وفي هذه الأثناء، لم يتمكن مانشستر يونايتد من الاستفادة من زخم انتصاره الملحمي الخميس الماضي في الدوري الأوروبي، حيث امتدت سلسلة مبارياته الخالية من الفوز في الدوري إلى 4 مباريات.

بعد موسم صعب، حصل مشجعو «أولد ترافورد» على ما يجعلهم سعداء مساء الخميس، عندما سجل فريقهم 3 أهداف في غضون 6 دقائق من الوقت الإضافي ليصعق ليون الفرنسي، في ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث حافظ فريق أموريم على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حال الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وقفز وولفرهامبتون إلى المركز الخامس عشر في جدول الترتيب بالتساوي مع «مان يونايتد»، بعد فوزه الخامس على التوالي، ويتقدم بفارق 17 نقطة عن إيبسويتش تاون صاحب المركز الثامن عشر، والذي خسر 4-0 أمام أرسنال، يوم الأحد.