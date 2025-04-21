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الرياضة

بطولة كأس سفير اليابان للجودو تنطلق السبت

بطولة كأس سفير اليابان للجودو تنطلق السبت
21 ابريل 2025 13:30

أبوظبي (الاتحاد)

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يغلق مساء بعد غدٍ «الأربعاء»، باب التسجيل للمشاركة في بطولة كأس سفير اليابان السنوية المفتوحة للجودو للجنسين لفئة الناشئين والناشئات، والتي ينظمها اتحاد الجودو، بصالته الجديدة في بني ياس شرق للمرة الأولى، والتي تحدّد لها يوم السبت المقبل، والتي تتجدّد إقامتها بالتعاون مع السفارة اليابانية في الدولة، وشركة تطوير النفط اليابانية «جودكو»،
وفرغت لجنة نشاط الجودو المحلي برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد من وضع كافه الترتيبات التنظيمية والفنية، لإنجاح تلك البطولة السنوية الثامنة، وفقاً لشروط البطولة، التي حددتها اللجنة، بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم 5 أبريل، عبر موقع الاتحاد، فيما تبدأ ترتيبات الميزان التجريبي والرسمي للمشاركين يوم الخميس المقبل في ناديي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والفجيرة للفنون القتالية بالفجيرة وبصالة الاتحاد في بني ياس.
وتبدأ منافسات البطولة في العاشرة من صباح يوم السبت بمنافسات الدور التمهيدي بمشاركة حوالي 200 لاعب ولاعبة، في 7 أوزان للذكور ما بين 50 كجم وفوق 81 كجم، و8 أوزان للإناث ما بين 44 كجم وفوق 78 كجم، وتبدأ الأدوار النهائية لمنافسات البطولة بعد الظهر، والتي يعقبها تتويج الفائزين الأوائل.
يذكر أن نادي الشارقة قد فاز بلقب النسخة السابعة لكأس السفير الياباني للجودو، لفئة الناشئين والشباب.

الجودو
اتحاد الجودو
كأس سفير اليابان للجودو
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