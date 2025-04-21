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الرياضة

الظفرة في الصدارة.. ودبا يواصل الزحف إلى «المحترفين»

الظفرة في الصدارة.. ودبا يواصل الزحف إلى «المحترفين»
21 ابريل 2025 15:30


معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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عزّز الظفرة المتصدر، ودبا «الوصيف»، من حظوظهما في التأهل إلى «دوري أدنوك للمحترفين» الموسم المقبل 2025-2026، بعد نتائجهما الإيجابية في «الجولة 24» من دوري الدرجة الأولى، حيث فاز الظفرة على الفجيرة «الخامس» 2-0، فيما عاد «النواخذة» بنقاط ثمينة من ملعب مضيفه العربي «الرابع» بنتيجة 1-0.
وحافظ الظفرة، الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة، على فارق النقاط الأربع أمام دبا «43 نقطة»، في الوقت الذي وسّع فيه الأخير، مدفوعاً بدعم جماهيري لافت، الفارق إلى 3 نقاط عن يونايتد الثالث برصيد 40 نقطة، بعد تعادله مع جلف يونايتد 1-1، وتراجع العربي إلى المركز الرابع بـ 39 نقطة، يليه الفجيرة خامساً بـ 38 نقطة، ثم حتا سادساً بـ 37 نقطة، مقابل 30 نقطة للإمارات في المركز السابع.
ويشتد الصراع في المراكز الأخيرة لتجنب الهبوط، حيث يحتل جلف أف سي المركز الأخير بـ7 نقاط، يليه مجد «13» بـ15 نقطة، والحمرية «12» بـ19 نقطة، وتساوى الجزيرة الحمراء «10» وجلف يونايتد «11» بـ20 نقطة لكل منهما، فيما يتمسك الذيد «الثامن» بـ26 نقطة، ومصفوت «التاسع» بـ24 نقطة بالمناطق الآمنة.
ودخل الدوري مراحله الحاسمة، مع تبقي 5 جولات فقط على ختام الموسم في 30 مايو، حيث يخوض الظفرة -الغائب عن الجولة المقبلة بسبب الراحة- مبارياته المتبقية أمام يونايتد، الإمارات، مصفوت، والعربي، أما دبا، المنافس الأقرب، يلعب أمام جلف أف سي، مجد، حتا، الذيد، والجزيرة الحمراء.
من جهته، أشاد الكرواتي ألين هورفات، مدرب الظفرة، بأداء لاعبيه بعد الفوز على الفجيرة، وقال: «النجاح الكبير في كرة القدم يكمن في العقل، ويجب أن تؤمن بأنك الأفضل، ثم تتأكد من أنك كذلك»، واقتبس هورفات «51 عاماً» عبارته من المدرب الأسطوري لليفربول بيل شانكلي، مؤكداً أن الثقة والعمل الجاد هما مفتاح النجاح.
ويقود هورفات الظفرة في موسمه الحالي بعد تجارب سابقة ناجحة مع النصر والباطن في الدوري السعودي، والعربي القطري.

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