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الرياضة

أشرف صبحي يستقبل وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه

أشرف صبحي يستقبل وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه
21 ابريل 2025 15:00

 
علي معالي (أبوظبي)

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اجتمع اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس، في القاهرة، على هامش بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليج»، تناول اللقاء سبل التعاون المشترك في مجالات استضافة وتنظيم البطولات الدولية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في نشر وتطوير الكاراتيه على المستويين العربي والأفريقي.
عبر الرزوقي عن تقديره للتطور الكبير في أداء لاعبي الكاراتيه المصريين، والتنظيم المميز للبطولات التي تستضيفها، مثنياً على الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد المصري للنهوض باللعبة محلياً ودولياً، وقال: «نعمل باستمرار على تعزيز علاقاتنا مع شركائنا في مختلف دول العالم، ونثق في قدرة مصر على أن تكون ركيزة أساسية لتطوير رياضة الكاراتيه من خلال استضافة البطولات الكبرى، وتهيئة المناخ المناسب لصقل وتنمية الكفاءات البشرية».
 

الإمارات
مصر
الكاراتيه
اتحاد الكاراتيه
ناصر عبدالرزاق الرزوقي
أشرف صبحي
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