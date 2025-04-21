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الرياضة

95 درّاجاً في بطولة الطريق بالشارقة

95 درّاجاً في بطولة الطريق بالشارقة
21 ابريل 2025 12:32

 
الشارقة (الاتحاد)

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نظّم اتحاد الدرّاجات بطولة الدولة للطريق لمختلف الفئات في الشارقة، بمشاركة 95 درّاجاً، وفاز محمد الصباغ بالمركز الأول والميدالية الذهبية في فئة الكبار، وتبعه علي الصباغ، وطلال محمد، وفي فئة تحت 23 سنة، وحصد محمد المطيوعي المركز الأول، وتبعه وعبدالعزيز الهاجري، ومحمد العليلي، وفي فئة الإناث، فازت صفية الصائغ بالمركز الزول، وتبعتها مروة كهور، وفرح المري.
وقام بتتويج الفائزين، محمد سند القبيسي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور ياسر الدوخي، الأمين العام، والمهندسة خلود الظاهري، عضو مجلس الإدارة، وخالد كوكش رئيس الاتحاد السوري، وأقيمت البطولة في منطقتي نزوى ومحافز، وشهدت مشاركة فئات الكبار، تحت 23 سنة، والإناث والشابات والشباب وأصحاب الهمم.

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