«مراد» يُحلق بلقب «بري قرطاج» في «تولوز»

عصام السيد (أبوظبي)

حلق الجواد «مراد» ممثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بلقب سباق «بري قرطاج» للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، والذي أقيم في مضمار تولوز الفرنسي.

واجتمع للسباق، البالغ إجمالي جوائزه المالية 30 ألف يورو، 6 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، ولم يتأخر الجواد «مراد»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة ماكسيم جيون، في حصد اللقب بأسلوب يؤكد نجوميته كواحد من أبرز الخيول في أوروبا في المسافات المتوسطة.

ودخل «مراد» البالغ من العمر 5 سنوات، والمنحدر من نسل «ثاكف» والفرس «جابرا» ابنة الأسطورة «العنود» السباق، بعد أن حقق الفوز 3 مرات من إجمالي 4 سباقات، متضمنة سباق «ديربي دو بور سانج» للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات للفئة الأولى.

وجاء السباق البالغ طوله 2000 متر، مثيراً ومتكافئاً بين الخيول المشاركة نسبة لتقارب مستوياتها، وكان يحتاج إلى تكتيك يناسب مسافة السباق، وظل الجميع متربصاً بالآخر، متحيناً الفرصة للانقضاض على الصدارة، وظل هذا السياق ينسج على هذا المنوال حتى قبل اللفة الأخيرة.

وفي عمق المستقيم اشتد صراع التنافس بين الخيول، التي بلغ عددها 4 خيول في المقدمة، وأظهرت خلال السباق قدراتها الرائعة، إلا أن «مراد» استطاع أن يحسم موقفه في آخر 100 متر، ليتفوق بفارق طول عن «الزير» لمحمد فهد العطية، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة جوليوم جودجاي.

وسجل «مراد» صاحب الدماء النادرة، زمناً قدره 1:57:70 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث الفرس «نورما الموري» للشقب ريسنج، بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة الفارس كريستوف سوميللو.