الهلال يستعد لـ «المونديال» بصفقات «العيار الثقيل»!



أبوظبي (الاتحاد)



يستعد الهلال السعودي بقوة للمشاركة في كأس العالم بأميركا من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، ضمن نسخة تاريخية تضم 32 فريقاً للمرة الأولى، حيث أوقعت القرعة «الأزرق» في مجموعة نارية تضم ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي، مما يضعه أمام تحديات كبيرة تتطلب تجهيزات استثنائية، ورغم الأقاويل التي ترددت بقوة خلال الشهر الماضي عن قرب رحيله، يقترب البرتغالي جورجي جيسوس من البقاء على رأس القيادة الفنية للفريق، خاصة بعد تزايد فرص تولي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قيادة البرازيل، وفقاً للتقارير الصحفية، وهو ما يعزز من استقرار المشروع الفني للهلال في هذه المرحلة الدقيقة.

وكشفت تقارير سعودية، عن أن إدارة الهلال بدأت بالفعل تحركاتها لتدعيم الصفوف بلاعبين على أعلى مستوى، مع توجه واضح، لعدم الاعتماد على إعارات قصيرة المدى خلال البطولة، والتركيز بدلاً من ذلك على صفقات نوعية طويلة الأمد تخدم الفريق محلياً وقارياً، وفي هذا السياق، دخل النادي في مفاوضات مع عدد من النجوم العالميين في مراكز محددة، أبرزها الجناح الأيمن والمهاجم الصريح وقلب الدفاع من داخل الدوري، من أبرز الأسماء المطروحة الثنائي موسى ديابي جناح اتحاد جدة وروجير إيبانيز مدافع الأهلي.

من جهة أخرى، أثارت الصحافة الإسبانية جدلاً واسعاً، حول احتمالية انضمام كريستيانو رونالدو قائد النصر لأحد الأندية خلال بطولة مونديال الأندية، مما تزداد الشكوك حول مشاركته مع الهلال، نوعاً من دعم صندوق الاستثمار للهلال ممثل السعودية الوحيد في البطولة، ويدخل الفريق إلى كأس العالم للأندية مدججاً بالطموحات، ليس فقط للمنافسة، بل لصناعة إنجاز جديد يرسخ مكانته أحد أكبر أندية آسيا، وتبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في رسم ملامح الفريق الذي يحمل آمال الجماهير الزرقاء في التظاهرة العالمية.