رغم العقد الجديد.. صلاح مطلوب في السعودية!

معتز الشامي (أبوظبي)

تلقى ليفربول دفعة معنوية كبيرة بعد قرار محمد صلاح بتوقيع عقد جديد، لكن يبدو أن هذا لم يوقف اهتمام الأندية في المملكة العربية السعودية بالتعاقد مع النجم المصري، ولن يتوجه صلاح إلى السعودية هذا الصيف بعد تجديد عقده مع ليفربول، لكن وزير الرياضة السعودي ألمح إلى أن «الفرعون المصري» لا يزال هدفاً مستقبلياً للأندية في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان ليفربول قد رفض عرضاً من نادي الاتحاد السعودي بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لضم صلاح في صيف عام 2023، وأشيع الحديث عن اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، كهدف مرة أخرى طوال الموسم، بينما كان يتفاوض مع «الريدز» بشأن عقد جديد.

وكوفئ صلاح على أدائه الرائع بعقد ضخم جديد، لكن وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أشار إلى أن المملكة لم تفقد الأمل بعد في التعاقد معه يوماً ما، حتى مع تركيز الدوري الآن على المواهب الشابة، وقال الفيصل للصحفيين عن صلاح قبل سباق الجائزة الكبرى السعودي: «إنه نجم كبير، ورمز عربي مسلم، يناسب هوية اللعب في الدوري السعودي، كان قراره هو التجديد، ولكن ربط السعودية به وكل شيء.. أعتقد أنهم ربطوا السعودية به منذ اليوم الأول، لم تكن هناك أي مناقشات، لكن من الجيد أن يكون».

وأضاف: «الآن، يمكنك أن ترى أن أي لاعب يرغب في تجديد عقده أو التوقيع، يقول الإعلام إنه قادم إلى السعودية، و90% من ذلك غير صحيح، لكنني أعتقد أن لدينا استراتيجية نعمل عليها».

وربما يكون صلاح وليفربول قريبين من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أن فوز أرسنال على إيبسويتش، يعني أنه سيتعين عليهم الانتظار لمدة أسبوع آخر على الأقل للتتويج باللقب، ولكن لا يزال من المتوقع حدوث موجة من نشاط الانتقالات في أنفيلد هذا الصيف، وبينما تم التأكيد على أن صلاح سيبقى مع «الريدز» لموسمين مقبلين، يبدو أن النادي يركّز أنظاره على لاعب يمكن أن يكون خليفته على المدى الطويل، وهو النجم الكاميروني برايان مبيمو.

وبحسب صحيفة «ذا صن»، فإن ليفربول من بين عدد من الأندية التي تراقب تألق مبيمو مع برينتفورد هذا العام، وقد يكون المهاجم الذي سجل 18 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، متاحاً هذا الصيف مقابل نحو 50 مليون جنيه إسترليني، نظراً لأنه لم يتبقَ له سوى عام واحد في عقده، رغم أن برينتفورد لديه خيار لتمديد العقد لمدة 12 شهراً أخرى.