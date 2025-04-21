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الرياضة

الدوري الإيطالي يؤجل مبارياته بعد وفاة البابا فرنسيس

الدوري الإيطالي يؤجل مبارياته بعد وفاة البابا فرنسيس
21 ابريل 2025 13:36

روما (رويترز)

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أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تأجيل جميع مباريات اليوم بعد وفاة البابا فرنسيس.
وأعلن الفاتيكان في بيان مصوّر اليوم وفاة البابا فرنسيس أول أميركي لاتيني يعتلي الكرسي البابوي للكنيسة الكاثوليكية وعاشق كرة القدم طوال حياته.
وتوفي البابا فرنسيس عن عمر 88 عاماً بعد نجاته في الآونة الأخيرة من أزمة خطيرة إثر إصابته بالتهاب رئوي مزدوج.
وقالت رابطة الدوري في بيان: «بعد وفاة صاحب القداسة، تستطيع رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمحترفين أن تؤكد تأجيل مباريات اليوم في الدرجة الأولى، ودوري الشباب تحت 19 عاماً، سيتم الإعلان عن موعد المباريات المؤجلة في الوقت المناسب».
 

الدوري الإيطالي
البابا فرنسيس
إيطاليا
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