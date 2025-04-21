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الرياضة

«شاهين» بطل سباعيات الرجبي في ماليزيا

«شاهين» بطل سباعيات الرجبي في ماليزيا
21 ابريل 2025 16:00

دبي (الاتحاد)

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أحرز فريق شاهين كأس بطولة بورنيو الدولية لسباعيات الرجبي، والتي أقيمت في ماليزيا، على مدار يومين، بمشاركة 8 فرق، وفاز محمد علي لاعب الفريق بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليواصل فريق شاهين التابع لاتحاد الرجبي، والذي يضم جميع عناصره من اللاعبين المواطنين، إنجازاته المتتالية بعدما سبق له الوصول إلى نهائي دوري الدرجة الأولى هذا الموسم للمرة الأولى، وجاء التتويج بلقب البطولة الدولية للمرة الأولى أيضاً.
وحقق شاهين نتائج المباريات مبهرة، بعدما تصدر قمة المجموعة الثانية بالفوز على بريارز الأسترالي 31-12، وعلى فريق «أوول فور ون» 43-0، وعلى سنغافورة 24-0، كما فاز على فريق جاكرتا الإندونيسي 41-0، ثم على أوزبكستان 34-7 وفي المباراة النهائية أمام فريق بورنيو إيجليس نجح لاعبو شاهين في خطف لقب البطولة في الثواني الأخيرة بتسجيل «تراي»، وليفوز الفريق بنتيجة 24-19.
ويقود الفريق المدرب أبولو بيرليني ومساعده يوسف شاكر، ويعد فريق شاهين أحد المشروعات الوطنية داخل اتحاد الرجبي.

الرجبي
ماليزيا
اتحاد الرجبي
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