«الرئاسة» تتوشح بـ«رموز اللقايا» في مهرجان المرموم التراثي

علي معالي (دبي)

شهد ميدان المرموم، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، في خامس أيام مهرجان المرموم التراثي، والذي أقيمت خلاله 14 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن.

وجاءت الانطلاقة مثيرة منذ الشوط الأول، حيث كتبت المطية «منوة» بشعار هجن الرئاسة اسمها بحروف من نور في تاريخ ميدان المرموم، بعد أن قادها المضمر محمد زيتون المهيري إلى تسجيل التوقيت القياسي في سن اللقايا بالميدان، وذلك بوصولها لخط النهاية في زمن بلغ 7:08:3 دقيقة، لتفوز بكأس اللقايا الأبكار المفتوح عن جدارة.

وفي ثاني الأشواط، أهدى «ذرب» هجن الشحانية بندقية اللقايا الجعدان المفتوح بقيادة المضمر جار الله محمد طالب عقيل، بعد أن قطع المسافة في توقيت بلغ 7:12:4 دقيقة.

وجاء الدور في الشوط الثالث على «الذيبة» لهجن الرئاسة، التي تمكّنت من إحراز كأس اللقايا الأبكار المحليات مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، مسجلة زمناً بلغ 7:17:0 دقيقة.

واختتمت الرموز عبر الشوط الرابع، الذي تألق فيه «فراع» لهجن الشحانية بقيادة جار الله محمد طالب عقيل، وظفر من خلاله ببندقية اللقايا الجعدان المحليات بتوقيت قدره 7:17:7 دقيقة.

وعقب نهاية الشوط السادس من الفترة المسائية، تم تتويج الفائزين بأشواط الرموز في منصة ميدان المرموم، وسط أجواء احتفالية مميزة، واهتمام واسع من جمهور سباقات الهجن وعشاق هذا الموروث الأصيل.

واستضاف ميدان المرموم صباحاً انطلاقة منافسات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، حيث أقيمت 16 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، جاءت مليئة بالإثارة والحماس.

نجحت «الغزيل» لهجن الشحانية، تحت قيادة المضمر سالم فاران المري، في انتزاع لقب الشوط الأول للقايا الأبكار بزمن بلغ 7:25:9 دقيقة.

وفي الشوط الثاني للقايا الجعدان، قدم «برزان» لهجن الشحانية أداءً مميزاً بقيادة جار الله محمد طالب عقيل وحقق الفوز بزمن قدره 7:26:1 دقيقة.

أما الشوط الثالث والمخصّص للقايا الأبكار، فقد ذهب لمصلحة «الساعة» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، بعد أن قطعت المسافة في توقيت بلغ 7:24:1 دقيقة.

وجاء الفوز في الشوط الرابع للقايا الجعدان عن طريق «أشقر» لهجن الشحانية، والذي أبدع تحت قيادة جراح محمد طالب عقيل بزمن وقدره 7:24:4 دقيقة.

وكانت المطية «الريان» لهجن إنتاج أم الزبار، بقيادة المضمر حمد محمد علي الجرحب، قد سجّلت التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية، وذلك خلال الشوط السابع للقايا الأبكار حين قطعت المسافة في زمن وقدره 7:17:5 دقيقة.