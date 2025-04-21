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الرياضة

6 أندية في سباق الهروب من الهبوط بالدوري السعودي!

6 أندية في سباق الهروب من الهبوط بالدوري السعودي!
21 ابريل 2025 18:27

 
أبوظبي (الاتحاد) 

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مع انطلاقة «الجولة 29» من الدوري السعودي، يشتد صراع الهبوط بشكل غير مسبوق، والتي تقام من اليوم، وتمتد حتى الخميس المقبل، حيث يتصارع أكثر من 6 أندية على الهروب من الهبوط بداية من المركز الـ13 إلى الـ18.
وواصل الفتح بقيادة جوزيه جوميز ابتعاده عن مناطق الهبوط، بعدما فاز على الاتحاد بهدفين، وتقدم إلى المركز الـ13 برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط، وحقق الوحدة الذي كان يعاني في المركز الأخير فوزاً مهماً على التعاون بهدفين، وقفز إلى الترتيب الـ15 برصيد 26 نقطة، وبفارق الأهداف عن العروبة الذي هبط إلى المركز الـ16 بعد الخسارة الثقيلة من الرائد.
ورغم فوز الرائد على العروبة، فإنه مازال يعاني في المركز الأخير وله 21 نقطة، كما لم ينجح الأخدود من حصد فوز يبعده عن مناطق الهبوط، وظل في المركز قبل الأخير بـ25 نقطة، بعد التعادل السلبي مع الشباب، وتلقى الفيحاء صاحب المركز الـ14 برصيد 29 نقطة خسارة ثقيلة بخماسية أمام الأهلي.
وأصبحت الجولات الست المتبقية نارية بين هذه الفرق، حيث ينتظرها مواجهات قوية أمام الكبار في البطولة بداية من الجولة المقبلة، ويلتقي الوحدة أمام الأهلي الجولة نفسها، ويلعب الرياض مع الفتح، ويصطدم الأخدود بالخلود، ويلعب العروبة مع الفيحاء ويحل الرائد ضيفاً على التعاون.

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