الطنيجي: دبا الحصن «مكتمل العدد» للقاء النصر

فيصل النقبي (دبا الحصن)



أكد علي سعيد الطنيجي، مشرف فريق دبا الحصن، اكتمال الاستعدادات للمباراة المهمة أمام النصر يوم الثلاثاء، ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، مشيراً إلى أن الفريق يدخل اللقاء بمعنويات عالية، ومن دون أي غيابات، مما يعزز من الفرصة للخروج بنتيجة إيجابية.

وأشار الطنيجي إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسن العبدولي واللاعبين عملوا بجهد كبير خلال التدريبات الأخيرة، وركزوا على الجوانب التكتيكية التي تسهم في تقديم أداء قوي أمام النصر الذي يمر بمرحلة عدم استقرار، لكنه نجح في الفوز على الشارقة في اللقاء المؤجل.

وأضاف: «نثق بقدرات لاعبينا وتحضيراتنا الجيدة، وهدفنا الفوز وحصد النقاط الثلاث، نأمل أيضاً أن تخدمنا نتائج الفرق المنافسة في هذه الجولة، حيث نحتاج إلى خسارة المنافسين وتعزيز موقعنا في البقاء.

ودعا الطنيجي جماهير دبا الحصن لدعم اللاعبين في المرحلة الحاسمة، مؤكداً أن الروح الجماعية والعمل الجاد هما مفتاح النجاح في اللقاء المقبل.