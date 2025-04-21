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الرياضة

الشباب لا يعرف الفوز على «هلال» جيسوس!

الشباب لا يعرف الفوز على «هلال» جيسوس!
21 ابريل 2025 18:49

أبوظبي (الاتحاد) 

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من خلال أربع مواجهات جمعته بالشباب، نجح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال في حصد «العلامة الكاملة»، بالفوز في جميع المباريات التي خاضها أمام الشباب في الدوري السعودي، وقبل لقاء «الديربي» وقمة «الجولة 29» من الدوري، كلا الفريقين اليوم، يسعى الشباب لانتزاع أول فوز على الهلال تحت قيادة جيسوس الذي تفوق عليه في الولاية الأولى مع «الأزرق» والثانية أيضاً.
ويحتل الشباب الترتيب السادس للدوري برصيد 50 نقطة، بينما يأتي الهلال في الوصافة وله61 نقطة، خلف الاتحاد المتصدر بفارق 4 نقاط، ويسعى «الأزرق» لفوز يمنحه دفعة لمواصلة الطريق في مطاردة الصدارة، ومحاولة التتويج باللقب في الأمتار الأخيرة للدوري، حال تعثر الاتحاد في الجولات المتبقية.
كانت البداية بين الشباب والهلال بقيادة جيسوس، في موسم 2018-2019، عندما قاد الهلال إلى الفوز بهدف خارج أرضه في الجولة السادسة، وبعد عودته إلى الهلال في موسم 2023-2024، واصل التفوق، حيث فاز مجدداً في 3 مباريات متتالية، وضمن الجولة الثامنة موسم 2023-2024، حقق الهلال فوزاً بهدفين على ملعبه أمام الشباب، وضمن الجولة 25 من الموسم نفسه، شهدت المباراة واحدة من أكثر المواجهات إثارة، حين انتصر الهلال 4-3 على ملعب الشباب.
وأخيراً خلال الجولة 12 من موسم 2024-2025، كرر الهلال تفوقه خارج أرضه بنتيجة 2-1، مواصلاً السجل المثالي لجيسوس أمام الفريق.

السعودية
الدوري السعودي
الهلال السعودي
الشباب
جورجي جيسوس
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