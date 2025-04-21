نوادر النابودة وعلي الحمادي يتألقان في «قفز بوذيب»



أبوظبي (الاتحاد)



توّجت الفارسة نوادر عمر النابودة على صهوة الفرس «فيرست كوين»، من منتجع الفرسان الرياضي بلقب ختام الموسم (2024ـ2025) لفئة الفرسان المبتدئين المستوى المتقدم «3»، على حواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، بزمن 32.96 ثانية، وحلت ثانية الفارسة سلمى محمد الظاهري مع «كيا بارنبرين زد» من نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بزمن التمايز 35:56 ثانية، والثالث الفارس راشد خالد الجنيبي مع «كيرسينا» من أكاديمية بوذيب للفروسية، والزمن 37:61 ثانية.

وتوّج علي أحمد الحمادي مع «كاركلايت دو مازور» من منتجع الفرسان الرياضي بلقب الموسم لفئة المبتدئين، على حواجز 110 سم، ونال علي الحمادي اللقب بفارق التوقيت، بعد أن أنهى الجولة في زمن سريع 38:72 ثانية، وتوّجت بلقب المركز الثاني الفارسة غلا محمد مع «داكورد» من منتجع الفرسان الرياضي بزمن 40:94 ثانية، وثالث المتوّجين من المبتدئين الفارس محمد عبد الله الحمادي مع «ليتل فوت 41» من نادي الغبراء للفروسية والزمن 42:26 ثانية.

وأقيمت منافسات ختام الموسم لفئتي المبتدئين وخيول القفز الصغيرة، في أكاديمية بوذيب للفروسية، واشتملت على 10 منافسات، بواقع شوطين لكل فئة، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، راعي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وجوائزها 190 ألف درهم، وتوّج الفائزين بألقاب الموسم، سلطان محمد خليفة اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، رئيس لجنة قفز الحواجز باتحاد الفروسية، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات والأنشطة في أكاديمية بوذيب، وأحمد علي الجنيبي، رئيس قسم تدريب الفروسية في الأكاديمية.

وأحرز «أن أن كونتر أتاك» لقب الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، بقيادة الفارس عبد الله حمد الكربي من نادي الشارقة للفروسية، على حواجز الـ 130 سم، بزمن 40.63 ثانية، وتوّج بالمركز الثاني «ساليسكا آب ـ ست» بقيادة الفارس صبري بادنكي من أكاديمية بوذيب للفروسية بزمن 41:73 ثانية، وجاء ثالثاً «كوسال اس آر» بقيادة الفارس محمد شافي الرميثي من أكاديمية بوذيب للفروسية، وأنهى الجولة في 43:18 ثانية.

وحافظت خيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات من إسطبلات الشراع، على مراكز الصدارة التي أحرزتها خيول الشراع عمر 5 سنوات، على حواجز الـ 125 سم، وتوّج بلقب الختام «أو ـ آبي في دي بي» بقيادة الفارس حميد عبد الله المهيري، وبزمن 38:13 ثانية، وتوّج بلقب المركز الثاني «كانتونا 18» بقيادة الفارس عبد الله محمد المري بزمن 38:73 ثانية، وتوّج بلقب المركز الثالث «أوكاي سبيشال» بقيادة الفارس ديمتري ناتسيس، من نادي الشارقة للفروسية والزمن 39:26 ثانية.

وتوّج «بينك فلويد في آند في» بقيادة الفارس مبخوت عويضة الكربي من إسطبلات الشراع، بلقب ختام الموسم لخيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات، على حواجز 110 سم، وأكمل الجولة الثانية في زمن بلغ 53:14 ثانية، ونال لقب المركز الثاني «كيزاكو دوزي» بقيادة الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي من إسطبلات الشراع، وبزمن 51:05 ثانية، مع رصيد 4 نقاط جزاء ارتكبها في المنافسة الأولى، والمركز الثالث ناله «بي ـ تاكتيكال» بقيادة ميغان ويليامز، من نادي الشارقة للفروسية، والزمن 53:44 ثانية مع 4 نقاط جزاء.

