أوستابنكو تصعق سابالينكا في نهائي شتوتجارت

شتوتجارت (رويترز)



سحقت إيلينا أوستابنكو غير المصنفة منافستها المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا 6-4 و6-1، لتحرز لقب بطولة شتوتجارت للتنس على الملاعب الرملية، وتحصد أول ألقابها في الفردي هذا العام.

وهذا أول لقب للاعبة لاتفيا على الملاعب الرملية، منذ فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة 2017، بينما خسرت سابالينكا رابع نهائي لها على ملاعب شتوتجارت الرملية، بعد هزيمتها في أعوام 2021 و2022 و2023، ولم تكن المصنفة الأولى عالمياً نداً لأداء منافستها القوي من الخط الخلفي، كما عانت من إرسالها الأول طوال المباراة.

وقالت أوستابنكو «أهنئ أرينا على أسبوع رائع»، وأضافت في إشارة إلى منح أحد رعاة البطولة سيارة رياضية فاخرة للفائزة باللقب: «أعتقد أنك تكرهينني الآن لأنك كنت تريدين هذه السيارة بشدة، في كل مرة أحضر إلى هنا استمتع كثيراً، وأتوجه بالشكر للجميع حتى أصبح هذا الأسبوع رائعا بالنسبة لي، أنا سعيدة للغاية اليوم».

وفي أول بطولة لها على الملاعب الرملية منذ فرنسا المفتوحة العام الماضي، تعرضت لاعبة روسيا البيضاء لكسر إرسالها في الشوط الأول.

وحصلت أوستابنكو المصنفة 24 عالمياً، والتي أطاحت أيضاً بالمصنفة الثانية عالميا إيجا شيفانتيك في وقت سابق من البطولة، على ثلاث نقاط أخرى لكسر إرسال منافستها عندما كانت النتيجة 4-2، لكنها لم تتمكن من استغلال أي منها في ظل صمود لاعبة روسيا البيضاء.

وأخيراً نجحت سابالينكا في كسر إرسال منافستها للمرة الأولى، لكن أوستابنكو ردت بكسر إرسالها مباشرة، قبل أن تحسم المجموعة الأولى لصالحها.

وفي المجموعة الثانية، تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مبكراً، لكن اللاعبة اللاتفية حسمت المجموعة بقوة وحصدت 16 من 18 نقطة لتكسر إرسال سبالينكا مرتين لتتقدم بسرعة 5-1.

ومنح أداء آخر سيئ في ضربات الإرسال من سبالينكا منافستها أوستابنكو نقطتين للفوز بالمباراة، لتضمن لقبها الأول في الفردي، عندما سددت ضربة أمامية ناجحة رائعة في إرسالها الثاني، وتحذر باقي المنافسات قبل انطلاق بطولة رولان جاروس الشهر المقبل.