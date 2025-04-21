24 لاعباً في المسابقة الوطنية للقوة البدنية للأولمبياد الخاص



أبوظبي (الاتحاد)



شهدت المسابقة الوطنية للقوة البدنية للأولمبياد الخاص، مشاركة 24 لاعباً ولاعبة يمثلون 5 أندية ومراكز من برامج الأولمبياد الخاص، وتم تنظيمها بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وبضيافة نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا.

شارك فيها 5 لاعبات و19 لاعباً من مختلف الفئات العمرية، بدءاً من 16 عاماً فما فوق، بجانب فرق جامعة زايد، حيث انضم إليهم لاعبو المنتخب لدعم الرياضة الموحدة وتعزيز تمكين أصحاب الهمم في القطاع الرياضي.

قال فيصل الزعابي، رئيس لجنة القوة البدنية وعضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية: «تكمن أهمية هذه البطولة في تعاوننا مع الأولمبياد الخاص ودعم الرياضة الموحدة، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه القيادة لأصحاب الهمم، كما أن الاتحادين الدولي والآسيوي يوجهان دعمهما لأنشطة الأولمبياد الخاص على المستويين الإقليمي والعالمي».

وأضاف: «نشكر كل من أسهم في نجاح هذه الفعالية، ومنهم أفراد الأهالي والعائلات الذين حضروا لتشجيع ذويهم خلال المنافسات، ومتحمسون لمواصلة دعم الرياضة الموحدة».