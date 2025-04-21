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الرياضة

سعد الشهري عقدة الاتحاد في السعودية

سعد الشهري عقدة الاتحاد في السعودية
21 ابريل 2025 19:23

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يلتقي الاتحاد والاتفاق اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن «الجولة 29» من الدوري السعودي، ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 65 نقطة، ويسعى لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الفتح بهدفين، في اختبار صعب أمام منافس قوي لم يخسر في آخر 3 لقاءات.
ويحتل الاتفاق المركز السابع وله 40 نقطة، ويطمح إلى نتيجة إيجابية تدفعه إلى «المربع الذهبي»، ويقدم الاتفاق مستويات جيدة مع مدربه الوطني سعد الشهري، حيث لم يخسر في آخر ثلاث جولات، حيث تعادل مع القادسية والهلال، وفاز على الرياض بهدف.
ويعتبر الشهري عقدة الاتحاد في الدوري، ولعب ضده من قبل في القيادة الفنية للاتفاق موسم 2017-2018 وفاز عليه في دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين والدوري 2-1 و4-2، ومنذ توليه المهمة في يناير بدلاً من الإنجليزي ستيفن جيرارد يقدم الشهري أداءً متميزاً مع الاتفاق، وقاده في 11 لقاء، فاز في 6 لقاءات، وتعادل 3 مرات، وخسر مرتين، وجمع 21 نقطة، وسجل 16 هدفاً، واستقبل 11 هدفاً.

السعودية
الدوري السعودي
الاتفاق
اتحاد جدة
القادسية
الهلال
ستيفن جيرارد
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