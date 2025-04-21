«الملك» يتمسك بمطاردة «الفرسان» أمام «البركان»!

مراد المصري (أبوظبي)

تقام 4 مباريات في ضربة بداية «الجولة 22» من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بشعار «الحسابات المتباينة» بين الفرق الطامحة إلى إنهاء الموسم في أفضل ترتيب، فيما يقترب العروبة من الهبوط، في حال عدم الفوز في الجولة.

ويلتقي الشارقة مع عجمان على استاد الشارقة، حيث يحاول «الملك» مواصلة مطارد شباب الأهلي على الصدارة، وإن كان الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الفريق، أعلن الاستسلام نوعاً ما، مع تركيز الفريق في الوقت الحالي على خوض نهائي دوري أبطال آسيا 2، ونهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث يبتعد بفارق 11 نقطة عن «الفرسان»، وإن كان الشارقة يملك «مؤجلة».

من جانبه، ورغم وجوده في المركز التاسع، إلا أن عجمان ليس بعيداً عن مقاعد المقدمة، حيث يفصله 7 نقاط فقط عن المركز الرابع، وهو ما يرفع سقف الطموح لدى «البركان» من أجل إنهاء الموسم في مركز متقدم.

وتبرز مواجهة بني ياس والعين على استاد بني ياس في الشامخة، في لقاء يتطلع فيه كل فريق إلى حصد النقاط الكاملة بحثاً عن موقع أفضل على جدول الترتيب، ما بين «الزعيم» الساعي لمواصلة التقدم إلى الأمام، حيث يملك حالياً 33 نقطة في المركز الخامس، و«السماوي» الذي حصد 22 نقطة وضعته في المركز العاشر.

ونجح العين في حصد 4 نقاط في آخر مباراتين، مع مواصلة الفريق إيجاد التوازن المطلوب بين خطوطه، فيما يدرك بني ياس أنه لا يزال حسابياً ضمن دائرة الخطر، في ظل فارق النقاط الست فقط عن دبا الحصن.

وسيكون العروبة مطالباً بالفوز أمام الوحدة على استاد دبا، لأنه الخيار الوحيد من أجل التمسك بأمل البقاء في «دوري المحترفين»، وإن كانت الأمور تبدو شبه مستحيلة، إذ يحتاج إلى الفوز في جميع مبارياته الخمس المتبقية، وعدم حصول البطائح صاحب المركز الثاني عشر، على أي نقطة في هذه المباريات، ويدرك «العنابي» أن الفوز في المباراة يعني مواصلة الضغط على الشارقة، من أجل إنهاء الموسم في مركز «الوصافة».

ويلتقي دبا الحصن مع النصر على استاد صقر بن محمد القاسمي، حيث يتطلع دبا الحصن إلى مواصلة صراع الهبوط، والتواجد في دائرة البقاء في «دوري المحترفين»، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، بفارق 5 نقاط عن البطائح، ورغم أن دبا الحصن بحاجة للنقاط الثلاث، إلا أنه يدرك أن المهمة ليست سهلة أمام النصر الطامح إلى تعويض التعثرات في الجولات الماضية.