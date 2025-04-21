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الرياضة

تروسارد يريد دوراً هجومياً مع أرسنال!

تروسارد يريد دوراً هجومياً مع أرسنال!
21 ابريل 2025 20:01

لندن (د ب أ)

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يتمنى البلجيكي لياندرو تروسارد، مهاجم أرسنال، أن تكون «الثنائية» التي سجلها في شباك إبسويتش تاون، والتي قادت فريقه إلى الفوز 4- صفر بالدوي الإنجليزي لكرة القدم، بمثابة تذكير بإمكاناته لمدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبوع المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن تروسارد سجل في شوطي المباراة، ليمنح أرسنال الفوز، وقاد الهجوم بدلاً من زميله الإسباني ميكيل ميرينو الذي عاد لتأدية مهمته في الوسط.
وقال تروسارد: «هناك مباريات كبيرة مقبلة، لذلك يرغب الجميع في أن يكون في ثقة عالية للمشاركة في تلك المباريات، مهاجماً هذا ما أريد أن أكون عليه (تسجيل الأهداف)، وهذا جيد للجميع، من الرائع دائماً أن تكون من مسجلي الأهداف لمساعدة فريقك».
وأضاف: «نريد الفوز بكل المباريات، أعلم أننا مررنا بالعديد من المراحل هذا الموسم، لكننا نرغب في الإبقاء على حماستنا، وأن نكرر ما فعلناه أمام إبسويتش، والآن نتطلع للمباراة المقبلة».
ويحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة.

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