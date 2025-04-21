صلاح يرفض كتابة التاريخ في «البريميرليج»!



معتز الشامي (أبوظبي)



قاد ترينت ألكسندرأرنولد ليفربول إلى الفوز على ليستر سيتي بهدف، ليقترب من لقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه، وشارك أرنولد من مقاعد البدلاء ليسجل هدف الفوز، والذي أدى إلى هبوط ليستر، قبل 5 مباريات من نهاية الموسم، لينضم إلى ساوثهامبتون في العودة إلى دوري الدرجة الأولى بعد موسم في «البريميرليج».

ولم يتمكن محمد صلاح من إضافة المزيد إلى مساهماته التهديفية الـ45 في «البريميرليج» هذا الموسم، وفقد فرصة كتابة التاريخ في المسابقة، حيث سجل في جميع المباريات الخمس السابقة في هذا الموسم أمام الفرق الصاعدة، وكان حريصاً على أن يصبح اللاعب الوحيد الذي يسجل في جميع المباريات الست من هذا القبيل، لكنه لم يتمكن من إيجاد لمسته الذهبية، حيث أهدر العديد من الفرص الكبيرة.

وبهذا الفوز، استعاد ليفربول فارق الـ 13 نقطة عن أرسنال، الذي يمنحه اللقب إذا خسر «الجانرز» أمام كريستال بالاس، يوم الأربعاء، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فإن الفوز على توتنهام، الأحد المقبل، يتوجه رسمياً وأكد فوز أرسنال على إيبسويتش تاون أن ليفربول لن يتمكن من حسم اللقب في استاد «كينج باور»، لكن الأمر الآن مسألة وقت فقط، قبل أن يضع يديه على كأس الدوري الإنجليزي.

وحقق ليفربول فوزه الرابع والعشرين في «البريميرليج» هذا الموسم؛ ولم يسجل أكثر من ذلك إلا في 33 مباراة في موسم الدوري في مناسبتين سابقتين (25 في 2018-2019 و29 مباراة في 2019-2020).

فيما هبط ليستر سيتي من الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة (1994-1995، 2001-2002، 2003-2004، 2022-2023، و2024-2025)، ولم يعاني سوى نورويتش (6) ووست بروميتش (5) من الهبوط أكثر في المسابقة، كما أصبح أول فريق في تاريخ الدوري يفشل في التسجيل لتسع مباريات متتالية على أرضه.