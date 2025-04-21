السعودية ترد على مقترح زيادة «مونديال 2034» إلى 64 منتخباً!

معتز الشامي (أبوظبي)



كشفت السعودية عن موقفها من استضافة نهائيات كأس العالم بمشاركة 64 منتخباً، وسط مقترحات بزيادة العدد نهائيات 2034، وفي ديسمبر الماضي، حيث تم الإعلان عن فوز المملكة بحق استضافة كأس العالم 2034 خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وتشهد كأس العالم 2026 مشاركة 48 فريقاً بدلاً من 32 فريقاً، وفي ظل الدعوات لزيادة عدد الفرق المشاركة، أصر الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة السعودي، على أن بلاده ستكون أكثر من سعيدة بتلبية مثل هذا الطلب، وقال «أعني أننا مستعدون، أو سنكون مستعدين إن شاء الله».

وكان أليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد أميركا الجنوبية دعا بشكل رسمي إلى زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم 2030 من 32 إلى 64 منتخباً، مشيراً إلى أن الذكرى المئوية لإقامة النسخة الأولى، يجب أن تكون بطولة خاصة، وكانت أوروجواي استضافت أول نسخة لكأس العالم عام 1930، ومن المتوقع أن تستضيف مباراة واحدة في النسخة المئوية.