الإثنين 21 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كورير يعزز «الإرث العائلي» في ماراثون بوسطن

كورير يعزز «الإرث العائلي» في ماراثون بوسطن
21 ابريل 2025 21:01

بوسطن (رويترز)

أخبار ذات صلة
الكشف عن الوجهة المقبلة لدي بروين!
روسيا: الموقف الأميركي من انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" يبعث على الرضا


تغلب الكيني جون كورير على تعثره، بعد انطلاقه بقليل، ليفوز بماراثون بوسطن، بعد أن أنهى السباق في ساعتين وأربع دقائق و45 ثانية.
وتعافى الفائز بماراثون شيكاجو العام الماضي بسرعة، وانطلق بعيداً عن منافسيه عند علامة 20 ميلا (32.18 كيلومتر)، ليبتعد بفارق دقيقة واحدة عن أقرب ملاحقيه قبل ميلين (3.21 كيلومتر) على النهاية، قبل أن يركض حتى خط النهاية.
وحصل التنزاني ألفونس سيمبو على المركز الثاني، بعد أن أنهى السباق في ساعتين وخمس دقائق وأربع ثوانٍ، بعد أن تفوق على الكيني سريبان كوتوت في الرمق الأخير.
وعزز كورير بهذا الفوز إرث عائلته في ماراثون بوسطن، بعد فوز شقيقه الأكبر ويسلي بالسباق في عام 2012.

 

كينيا
الماراثون
أميركا
بوسطن
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
جندي أوكراني يطلق صاروخ "غراد"
الأخبار العالمية
وفد من أوكرانيا يبحث في بريطانيا وقف إطلاق النار
اليوم 21:46
البابا فرنسيس يحيي الجمهور خلال إحدى زياراته الخارجية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العالم يعزي في البابا فرنسيس
اليوم 21:34
عبدالله بن زايد يعزي في وفاة البابا فرنسيس
علوم الدار
عبدالله بن زايد يعزي في وفاة البابا فرنسيس
اليوم 21:06
إريكسن: مانشستر يونايتد يفتقد الروح
الرياضة
إريكسن: مانشستر يونايتد يفتقد الروح
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©