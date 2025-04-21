الثلاثاء 22 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فان دايك: ليفربول يتذكر أرنولد بـ «مودة»

فان دايك: ليفربول يتذكر أرنولد بـ «مودة»
21 ابريل 2025 21:55

 
ليفربول (رويترز)

أخبار ذات صلة
بيرنلي وليدز يصعدان إلى «البريميرليج»
فاردي «الغاضب» ينتقد موسم ليستر «البائس»


قال فيرجيل فان دايك قائد ليفربول اليوم الاثنين إن الشكوك لا تزال تحيط بمستقبل ترينت ألكسندر-أرنولد في النادي، لكن الجماهير ستتذكره بمودة إذا رحل عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم.
ومدد ثنائي ليفربول فان دايك ومحمد صلاح عقديهما مع النادي في الأسابيع الماضية، لكن التكهنات استمرت تتزايد بأن ألكسندر-أرنولد خريج أكاديمية ليفربول قد ينتقل إلى ريال مدريد.
ولا يزال الدولي الإنجليزي (26 عاماً) عنصراً أساسياً في تشكيلة ليفربول، وأحرز هدف الفوز 1-صفر على ليستر سيتي الأحد وهو ما جعل الفريق على بعد انتصار واحد فقط من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال فان دايك لوسائل إعلام بريطانية «منذ انضممت للنادي، كان (ألكسندر-أرنولد) لاعباً رائعاً، وهناك الكثير من الأشياء الجيدة التي سيتذكره بها الناس دائماً إذا قرر الرحيل».
وأضاف «مهما يحدث معه في المستقبل، فهذا أمر يجب أن يحسمه مع نفسه وعائلته، لكن في الوقت الحالي فإنه لاعب في ليفربول، وهو مهم لفريقنا».
وأكمل «لا نعرف ما سيحدث في هذه المرحلة، إنه بالفعل تحت ضغط كبير، لذلك لا داعي على الإطلاق لأن أضعه في موقف محرج».
ولد ألكسندر-أرنولد في ليفربول، وانضم إلى الفريق الأول في عام 2016، وفاز بلقب واحد في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية، إلى جانب لقبين في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
ريال مدريد
فان دايك
ترينت ألكسندر أرنولد
محمد صلاح
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
ماكرون في حديث مع سكان مايوت
الأخبار العالمية
ماكرون يتفقد إعادة إعمار مايوت بعد الإعصار المدمر
22 ابريل 2025
أميركا والهند ترحبان بتقدم محادثات اتفاق تجاري بينهما
الأخبار العالمية
أميركا والهند ترحبان بتقدم محادثات اتفاق تجاري بينهما
اليوم 23:16
بيرنلي وليدز يصعدان إلى «البريميرليج»
الرياضة
بيرنلي وليدز يصعدان إلى «البريميرليج»
اليوم 22:54
لقب الدوري الإيطالي مرشح للحسم بركلات الترجيح!
الرياضة
لقب الدوري الإيطالي مرشح للحسم بركلات الترجيح!
اليوم 22:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©